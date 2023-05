Kia EV9 in detail: Level 3-autonomie, 828 liter ruimte

Collega Lars Krijgsman maakte in het vroege voorjaar al uitgebreid kennis met de Kia EV9 in Zuid-Korea, en vertelde je erover in tekst en beeld. Samengevat: de EV9 is 5,01 meter lang en daarmee de grootste SUV van Kia. Hij heeft een wielbasis van 3,1 meter en heeft standaard zeven zitplaatsen, uiteraard verdeeld over drie zitrijen. Tegen meerprijs is er een zeszitter verkrijgbaar. De Kia EV9 heeft standaard een 99,8-kWhaccupakket en is er met achterwielaandrijving of vierwielaandrijving. Afhankelijk van die keuze is het vermogen 204 pk of 383 pk, terwijl de auto met één motor 541 kilometer ver moet kunnen komen op een volle accu. De EV9 AWD – en dit is wellicht wel nieuw – houdt het volgens de WLTP-cyclus 497 kilometer vol. Laadvermogens zijn er nog niet, wel meldt Kia dat 15 minuten snelladen in het optimale geval resulteert in 239 extra kilometers.

Lekker op de smartphone

Als elektrisch vlaggenschip moet de EV9 laten zien wat Kia allemaal kan op het gebied van autonoom rijden. Dat blijkt heel wat. Hij krijgt namelijk level 3-autonomie en daarmee is de EV9 volgens Kia de tweede auto die in Europa leverbaar is met die functionaliteit. Dat kan kloppen, want sinds december 2021 weten we dat Mercedes de eerste is. Level 3 (of ‘niveau 3’, in het Nederlands) betekent dat de bestuurder op bepaalde, vooraf uitgebreid in kaart gebrachte trajecten niet alleen de handen van het stuur kan halen, maar ook daadwerkelijk de aandacht op iets anders kan vestigen. Bij Kia in Frankfurt krijgen we daadwerkelijk te horen dat het mogelijk is om onderweg op een smartphone te kijken, een claim die je in autoland toch gewaagd kunt noemen.

Helaas zit er wel een addertje onder het gras: de Nederlandse wetgeving staat dit level 3-gebeuren nog niet toe. Highway Driving Pilot (HDP), zoals het systeem heet, is straks bij ons evenmin leverbaar. In Duitsland mag het wél. Auto’s met het systeem zijn aan de buitenkant te herkennen aan de Lidars in de voorbumper, direct boven de kentekenplaat. Ze zijn zichtbaar op de GT Line waarvan Kia eerder beelden naar buiten bracht, maar alleen als je goed kijkt. We raden Volvo en Nio aan dat vooral te doen, want dit is toch wel een aanzienlijk subtielere oplossing dan de ‘puisten’ die bij de auto’s van die merken op het dak zitten. In Nederland zullen we het zoals gezegd voorlopig niet aantreffen, dus krijgt de Kia EV9 GT Line bij ons een subtiel andere voorbumper mee. Beelden hebben we daarvan nog niet, maar volgens Kia is de ‘sleuf’ waarin de sensoren zijn ondergebracht, wat meer afgeplat bij de versie zonder HDP.

Dubbel panoramadak

De GT Line is niet alleen herkenbaar aan die andere voor- en achterbumper, maar eveneens aan de dakrails. Die zijn bij de sportiever aangeklede versie wat hoger, zodat je er onderdoor kunt kijken. Bij de reguliere EV9 rusten ze over de gehele lengte op het dak. Dat dak is trouwens voorzien van twee glazen platen. Boven de achterbank zit een groot vast deel, voor de voorstoelen een kleiner deel dat ook echt open kan. Ertussen vinden we gewoon plaatwerk.

Frunk

Dat het interieur van de enorme Kia EV9 ruim is, moge duidelijk zijn. Mede door de verschuifbare middelste zitrij is er helemaal achterin voor volwassenen nog wel te zitten, zodat je daadwerkelijk met zeven personen op pad kunt. In dat geval is er nog 333 liter over voor bagage. Ter vergelijking: in de vijfzits Kia Stonic, een B-segmenter, gaat 352 liter. De elektrische zevenzitter heeft nog een troef achter de hand: een ‘frunk’ . In de neus van de Kia EV9 gaat nog eens 90 liter, bij de achterwielaandrijver althans. De vierwielaandrijver houdt het hier bij een vakje van 52 liter, evengoed handig. Gooi je de achterste bank plat, dan ontstaat er een laadruim van 828 liter. Let wel: dan gaan er afhankelijk van de uitvoering nog altijd vier of vijf personen in de EV9.

Voor in de Kia EV9 is een drietal schermen te vinden dat Kia het ‘Triple Panorama Display’ noemt. Het bestaat uit een 12,3-inch informatiedisplay achter het stuurwiel, een 12,3-inch touchscreen én een 5,1-inch schermpje dat is toegespitst op de climatecontrol. Dat middelste scherm is met zijn wekkerradio-achtige lettertjes heel wat eenvoudiger dan de anderen, maar biedt mooi wel direct toegang tot functies die nu eenmaal vaak toegang behoeven.

In de andere schermen treffen we een geheel nieuw infotainmentsysteem aan. Wie nu Kia rijdt, zal dus even moeten wennen, want het ziet er anders uit en heeft tevens een andere menustructuur. De eerste indruk is goed, al moesten we in de praktijk best even zoeken naar bepaalde functies. Een eerste test maakt ongetwijfeld duidelijk of dat bij dagelijks gebruik sneller gaat.

Positionering

Als serieus ruime, zevenzits elektrische SUV staat de Kia EV9 nog redelijk alleen in het autolandschap. Mercedes biedt op dit vlak de EQB en de EQS SUV aan, maar die respectievelijk vrij krap en erg duur. Uit China kennen we de BYD Tang en de Hongqi E-HS9, maar dan hebben we het dus wel over nieuwe en nog vrij onbekende merken. De aanstaande Volvo EX90 komt wellicht nog het meest in de buurt van de Kia EV9, al is het vermoeden dat de Kia een heel stuk voordeliger zal zijn.

Die vrij unieke positie beantwoordt voor een deel de vraag waarom Kia denkt dat deze elektrische SUV in Europa zou kunnen werken, terwijl soortgelijke, maar traditioneel aangedreven SUV’s als Kia’s eigen Telluride hier niet eens verkrijgbaar zijn. Alexandre Papapetropoulos, Director Product & Pricing, legt uit dat er meer achter die verwachting zit. Hij stelt tegenover AutoWeek dat er in Europa nauwelijks markt is voor grote SUV’s van niet-premiummerken, simpelweg omdat de kopersgroep in dit segment te traditioneel zou zijn. Volgens Papapetropoulos weet de EV dit grotendeels te doorbreken: Op de kleinere EV6 worden al opvallend vaak premiumproducten van bijvoorbeeld BMW en Mercedes ingeruild, omdat segmenten in EV-land nu eenmaal minder strak omkaderd zijn. De verwachting van Papapetropoulos, en daarmee van Kia, is dat dit voor de EV9 eveneens gaat gelden. Het merk noemt de (vijfzits, overigens) BMW iX dan ook bij de auto’s die bij potentiële EV9-kopers op de shortlist staat, zonder die BMW nu meteen als een directe concurrent te zien. Kia roept zeker niet dat het premium is, maar ziet wel dat de grens tussen die categorie en ‘mainstream’ wat vervaagt.

Kia communiceert op dit moment nog geen Nederlandse prijzen voor de EV9, maar wekt wel de indruk dat die weleens verrassend zouden kunnen uitpakken. Of dat echt zo is, weten we binnenkort.