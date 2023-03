Kia EV9: gedurfd elektrisch vlaggenschip

Na de Hyundai Ioniq 5 volgde de Ioniq 6, maar Kia slaat een paar stappen over. Na de Kia EV6 komt namelijk niet de EV7 of EV8, maar een lel van een elektrische SUV die EV9 heet. In een donkere teaservideo geeft Kia al flarden van het uiterlijk van zijn nieuwe elektrische topmodel vrij, maar lang hoeft de EV9 niet in de duisternis te blijven staan.

De EV6 is het eerste en vooralsnog enige in de basis als elektrisch model ontwikkelde auto, maar is zéker niet de laatste. Al in 2021 blikte Kia met de Concept EV9 namelijk vooruit op een grote elektrische SUV met zeven zitplaatsen waar op termijn een productieversie van zou komen. Die komt er dan ook, en wel later deze maand. Voordat Kia de EV9 in z'n geheel laat zien en alle specificaties vrijgeeft, schotelt het eerst een teaservideo voor.

Kia EV9: excentriek

Eerdere foto's van ingepakte testexemplaren van Kia's elektrische topmodel maakten al duidelijk dat de EV9 behoorlijk op zijn conceptuele voorganger gaat lijken. De Kia EV9 wordt even groot als hoekig en Kia's tekenmeesters lijken er niet voor teruggedeinsd te hebben om ook diverse designdetails van de Concept EV9 daadwerkelijk naar een productieversie te vertalen. Zo overleven de opvallend hoekige uitgebouwde wielkasten de overstap naar het productiestadium en blijft ook de sterk oplopende schouderlijn intact.

Zelfs de brutale verlichting die het front van de Concept EV9 sierde, blijft in zekere mate intact. De EV9 die Kia laat zien heeft een vergelijkbare sliert led-dagrijverlichting in zijn snuit als de Concept EV9 die de ernaast geplaatste daadwerkelijke koplampen min of meer optisch insluiten. De EV9 heeft net als de Concept EV9 zelfs led-verlichting in het paneel tussen de koplampen. Belangrijke kanttekening hierbij: de EV9 die naar Nederland komt zal bij zijn marktintroductie niet direct al deze verlichte grille hebben. Wél geeft Kia's teasermateriaal ongetwijfeld al een zeer goed beeld van hoe de EV9 er hier uit komt te zien.

Ook aan de achterzijde vertoont de productierijpe Kia EV9 sterke gelijkenissen het studiemodel dat hem voorging. De elektrische SUV krijgt achterlichten die de vorm van de koets volgen en onder de achterruit zelfs een stuk de achterklep in duiken. De lichtunits zelf hebben een opvallende signatuur, compleet met dunnere en dikkere delen. Het plaatwerk van de achterklep is opvallend rustig vormgegeven. Geen vouwen, hoeken of inhammen hier. De kentekenplaat krijgt ogenschijnlijk in de achterbumper een plekje. De handgrepen zijn net als bij de Kia EV6 in de portieren verzonken.

E-GMP-kracht voor Kia EV9

Net als eerder bij de nieuwe Niro kiest Kia ervoor om de daadwerkelijke onthulling van de Kia EV9 in twee fases te laten verlopen. Medio deze maand doet Kia het complete uiterlijk van de EV9 uit de doeken. Aan het eind van de maand volgen alle technische specificaties. We kunnen je wel al vertellen dat de Kia EV9 net als de EV6 op de E-GMP-basis troont. Dat stukje speciaal voor elektrische auto's ontwikkelde techniek biedt ongetwijfeld plek aan versies met twee- en vierwielaandrijving en dus met enkele of een tweetal elektromotoren. Reken op een SUV met een lengte van pak 'm beet 5 meter en een wielbasis van zo'n 3 meter.

Later deze maand meer!