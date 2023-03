Highlights Kia EV9

Nieuw elektrisch vlaggenschip

SUV met tot zeven zitplaatsen

Volgende stap in Kia's design

Hoe vaak komt het wel niet voor dat de definitieve productieversie van een model een sterk afgezwakte variant is van de concept-car waarmee de toekijker werd lekkergemaakt? Kia wil daarvan niets weten. Althans, niet met deze fonkelnieuwe EV9. Hij lijkt namelijk als twee druppels water op de Concept EV9 die in Los Angeles in 2019 de nodige aandacht trok.

Tweetrapsraket

Net als bij de onthulling van de Niro en Sportage eerder kiest Kia voor de lancering van de EV9 voor een tweetrapsraket. Dat betekent dat we eerst het in- en exterieur te zien krijgen en dat uitgebreide data over pk’s, Nm’s, kWh’s en actieradius die het E-GMP-platform mogelijk maakt later volgt. Om de auto te plaatsen pakken we toch de kristallen bol erbij. De Concept EV9 was op enkele centimeters na 5 meter lang en een vergelijkbaar formaat verwachten we eveneens voor het productiemodel. Reken daarbij op een wielbasis van zeker drie meter. Dat maakt het in Europa in ieder geval in één klap de grootste SUV van Kia en dat levert de elektrische zevenzitter binnen de Europese Kia-gelederen direct de rol van vlaggenschip op.

Gelukkig valt over het design van de EV9 genoeg te vertellen. Net als de Sportage en EV6 is de hij getekend volgens Kia’s Opposites United-designfilosofie. Daar schuilen interessante concepten en gedachten achter, maar het komt er kort door de bocht genomen op neer dat Kia van mening is dat tegenstellingen heel goed samen door één deur kunnen. Daarbij deinst het merk er niet voor terug iets ongebruikelijks neer te zetten. Sterker nog, het is volgens Kia juist goed als een nieuw model ietwat ongemakkelijk of onwennig oogt bij de marktintroductie.

Of de Kia EV9 onwennig oogt, laten we aan de kijker. Kia’s tekenmeesters hebben het gros van de designdetails die de Concept EV9 zo intrigerend maakten overgeheveld naar het productiemodel. Zo steken de met opvallende hoeken en vouwen uitgeklopte wielkasten schril af tegen het vriendelijk ogende en vooral ‘zacht’ gevormde deel van de carrosserie ertussen. Een van de meest concrete voorbeelden van de Opposites United-filosofie die op de EV9 nog gewaagder tot uiting komt dan op de EV6. De EV9 heeft onder meer een scherpe knik in de schouderlijn en een achterklep die opvallend vrij van lijnen en vouwen is gebleven. De Kia EV9 geeft een duidelijk beeld van de gedurfdere designtaal die het over zijn toekomstige modellen giet en daar horen vanzelfsprekend gemeenschappelijke elementen bij. Neem zijn verlichting even goed in je op. De voor- een achterlichten bestaan uit dikkere delen die middels strepen met elkaar verbonden zijn. ‘Star Map’-design, noemt Kia het, als ware het een sterrenkaart. Vergelijkbare verlichting ga je in de toekomst op meer Kia’s zien. Helemaal vrij van banden met het verleden is de EV9 niet. Zo zie je in de bovenste chroomstrip in het front nog iets terug van de Tiger Nose-grilles die Kia al jaren in diverse gradaties op zijn modellen toepast.

Vriendelijk

Ook in het interieur van Kia’s elektrische topmodel komt de designfilosofie die de EV9 belichaamt tot uiting. Met zijn zachtere vormen ademt het dashboard namelijk een vriendelijkere sfeer dan het robuuste, stoere exterieur. In het binnenste maakt Kia gebruik van wat het negative spaces noemt. Op sommige plekken – waaronder in het deel van het dashboard recht voor de bijrijder, in de deurpanelen en bij de hoofdsteunen – is de ruimte tússen bepaalde delen volgens Kia belangrijk en juist deel van het design.

We zien in de EV9 maar liefst drie displays die samen zijn ondergebracht in één paneel. Tussen het 12,3-inch digitale instrumentarium en het even grote infotainmentscherm zit een derde display waarop je informatie en instellingen over de klimaatregeling vindt. De belangrijkste functies daarvan stuur je gewoon via fysieke knoppen in de onderste laag van het dashboard aan. Wel zo handig. Ook handig: het meubilair. De EV9 heeft op de tweede zitrij afhankelijk van de uitvoering een achterbank of twee losse stoelen. In dat laatste geval kun je de stoelen in de GT-Line desgewenst 180 graden draaien zodat je je vrienden, familieleden of collega’s op de derde zitrij – die daar met een lengte van 1,80 zeker prima zitten – kunt aankijken. Gezellig.

Kia bewandelt tevens een eigen weg met het materiaal- en kleurgebruik in de EV9. Pianolak? Vergeet het maar. De tijd van vetvlekken en vieze vegen is volgens de fabrikant voorbij. Verder is het afgelopen met een volledig zwart interieur, het binnenste is namelijk altijd in een two-tone kleurstelling uitgevoerd. Tenslotte gaat er een streep door leren bekleding, in de EV9 is het niet leverbaar, zelfs niet tegen meerprijs. Benieuwd naar wat de Kia EV9 op technisch vlak te bieden heeft? Wij ook! Eind deze maand geeft het merk alle details vrij. Nog even geduld dus!