Kia EV5 wordt elektrisch Sportage-alternatief - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Highlights

Verwacht in 2024

Minstens 500 km rijbereik

Achter- en vierwielaandrijving

Terwijl het ene na het andere merk vooral met elektrische SUV’s op de proppen kwam, trapte Kia twee jaar geleden zijn EV-­label af met de weliswaar kloeke maar toch relatief lage EV6. Met de EV9 haakt Kia dit jaar eveneens aan bij de elektrische SUV-gekte en dat is pas het begin. De volgende is de EV5, die je kort door de bocht kunt zien als een te heet gewassen EV9. Daar doen we de EV5 wel een beetje te kort mee, want Kia geeft de EV5 zijn eigen designdetails. Zoals de conceptversie al liet zien, zijn de door ­designtaal ‘Opposites United’ ingegeven ­basisvormen in elk geval bekend van de EV9. Het wordt dus een behoorlijk bonkige jongen met een hoge en stompe neus, scherpe ­vouwen en hoeken en minimalistische ‘Star Map’ geheten voor- en achterverlichting.

De EV5 wordt al met al een behoorlijk andere verschijning dan de EV6, al zit hij zoals zijn ‘naam’ al zegt met zijn marktpositie wel in de buurt daarvan. De Kia EV5 gaat ook de middenklasse bedienen en dat betekent dat hij naast de Sportage komt. Die in 2021 nog aan een nieuwe generatie geholpen SUV kun je hooguit als plug-in hybride bestellen, maar met de EV5 valt er iets te kiezen voor wie ­volledig elektrisch wil rijden. Bijkomend voordeel van de elektrische aandrijflijn is dat de EV5 vanbinnen ongetwijfeld een slagje ruimer wordt dan de Sportage, zelfs al zou de EV5 ook zo’n 4,7 meter lang worden. De EV5 lijkt vanbinnen vrij veel op de EV6, want afgaande op de conceptversie krijgt de EV5 eveneens een betrekkelijk opgeruimd dashboard met in één paneel ondergebrachte digitale ­schermen en centraal onderaan het dashboard nog een rijtje knoppen. Wat dan wel weer anders is: de EV5 is straks niet meer met een zwart interieur leverbaar. En leren ­bekleding schittert door afwezigheid.

Ruimte voor meer

De EV5 staat op dezelfde e-GMP-basis als zijn broers. Zodoende kunnen we al aardig inschatten wat dat betekent voor de prestaties. Reken tenminste op een accupakket met ­bijna 60 kWh capaciteit, met daarboven nog een exemplaar van 80 kWh. Met die laatste moet een actieradius van zo’n 500 km mogelijk zijn. Of de EV5 net als de EV9 ook het ­accupakket van bijna 100 kWh krijgt, is nog even de vraag. Vanwege zijn formaat is het in de EV5 wellicht mogelijk om een groter accupakket te huisvesten dan in de EV6 en daarmee kan de EV5 wellicht zelfs zo’n 600 km ver komen op een lading.

Logischerwijs lijkt het motorengamma sterk op dat van de EV6 en heb je de keuze uit achter- en vierwielaandrijving en vermogens van 170 pk tot 585 pk. Bijna 600 pk? Jazeker, de kans is levensgroot dat Kia van de EV5 eveneens een beresnelle GT-versie klaarstoomt. De Kia EV5 wordt niet alleen een elektrisch alternatief voor de Sportage en een ruimere optie naast de EV6, maar vooral ook een regelrechte concurrent voor onder meer de Skoda Enyaq iV, Ford Explorer en Nissan Ariya. Het voordeel van het latere verschijnen is dat Kia wat langer de tijd heeft om hem vol te stoppen met de laatste innovaties op elektrisch gebied. Het is zeker niet ondenkbaar dat er vooral op accu- en actieradiusgebied nog een schepje bovenop de eerdergenoemde specificaties gaat.

‘China first’

Wanneer we het allemaal zeker ­weten? Nou, waarschijnlijk nog dit jaar, want eind 2023 maakt de Chinese markt al kennis met de productieversie. Reken erop dat wij hier in Europa een klein jaar later aan de beurt zijn. Na de EV5 is het EV-boek uiteraard nog niet gesloten. De kans is groot dat we snel iets horen over ­kleinere elektrische Kia’s.