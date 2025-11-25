Ga naar de inhoud
Kia EV5 Weekender klaar voor het weekend

Chinese avonturen beleven

Kia EV5 Weekender
Kia EV5 WeekenderKia EV5 WeekenderKia EV5 WeekenderKia EV5 WeekenderKia EV5 WeekenderKia EV5 Weekender

Autofabrikanten hebben nogal de neiging de hoogte in te gaan met alle SUV’s en crossovers. Sommige merken gaan nog een stap verder. Kia bijvoorbeeld, met deze EV5 Weekender.

Kia heeft in China voor de Guangzhou Auto Show 2025 groots uitgepakt en de EV5 verhoogd. Om onherbergzaam terrein aan te kunnen, zijn er offroadbanden gemonteerd onder extra brede wielkasten en de bumpers zijn dikker aangezet zodat ‘ie tegen een stootje kan. 

In het interieur, waarin Kia ogenschijnlijk (natuurlijke) materialen als kurk heeft toegepast, springt de frisse groene kleur in het oog. Ten opzichte van de normale EV5, waar de multimedia en bestuurdersinfo als twee schermen in één paneel zitten, is in de EV5 Weekender het hele dashboard anders. Terwijl de bijrijder een groot scherm voor zich heeft, moet de bestuurder het doen met enkel een klein scherm waarop het hoogst noodzakelijke zoals de actieradius en de snelheid zichtbaar is. Daarnaast vallen de vele praktische aflegmogelijkheden in de kofferbak op. Afmetingen en specificaties zijn er niet. Het is ook niet bekend of deze EV5 Weekender ooit in productie zal gaan. Wij gokken erop dat het bij deze showauto blijft.

Kia EV5

