De Kia EV5 had even nodig voordat hij hier op de markt kwam, maar nu is het echt zover. Hij is per direct te bestellen in Nederland en het begint bij een vanafprijs van €44.495.

In augustus 2023 ging het doek van de Kia EV5 en nu, ruim twee jaar later, is hij in ons land te koop. De in juli in Europa gepresenteerde versie gaat hier minstens €44.495 kosten en komt voorlopig in zes verschillende smaken beschikbaar. In alle gevallen gaat het om de voorwielaangedreven versie met 217 pk vermogen en een 81,4 kWh groot accupakket. Het rijbereik ligt, afhankelijk van de uitvoering, op 505 tot 530 km. Volgend jaar wordt de Kia EV5 ook nog beschikbaar met vierwielaandrijving.

De minst dure Kia EV5 is de Air, die onder meer climate control over twee zones, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming, parkeersensoren voor en achter en dodehoekassistentie, snelwegassistentie en een autonoom noodremsysteem heeft. Een stapje hoger staat voor €46.495 de Kia EV4 als Plus in de bestellijst. Die voegt zaken toe als stoelverwarming achter, een elektrisch bedienbare achterklep, stoelventilatie vóór, climate control over drie zones, elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurder en een draadloze smartphone-oplader. Vanbuiten herken je 'm aan glanzend zwarte accenten en de Plus is voorzien van een V2L-stopcontact en V2G-voorbereiding. De Plus Advanced kost twee mille meer en dan heb je ook nog een panoramadak, een premium audiosysteem van Harman Kardon, 19-inch lichtmetaal, een warmtepomp en vegan lederen stoelbekleding.

Wil je de Kia EV5 wat stoerder aankleden, dan moet je gaan voor de GT-Line. Die is er vanaf €49.995 en heeft bovenop de uitrusting van de Plus Advanced onder andere GT-Line-exterieurafwerking, GT-Line vegan lederen stoelbekleding en een sportiever ogend driespaaks stuurwiel. Een massagefunctie voor de bestuurdersstoel en relaxfunctie voor beide voorstoelen zijn er ook bij. Er is eveneens een Kia EV5 GT-Line Business Edition, die de laatste twee zaken niet heeft, maar wel een panoramisch schuif- en kanteldak. Die kost €45.995. Bovenaan staat de €51.995 kostende Kia EV5 GT-PlusLine, die aan de GT-Line nog onder meer een 360-gradencamera, een dodehoekcamera, een head-up display en een vingerafdrukscanner toevoegt. De Kia EV5 is per direct te bestellen.

Prijzen Kia EV5 - September 2025