Kia EV5: Kia's antwoord op de Volkswagen ID4

Het is bepaald niet de eerste keer dat de Kia EV5 digitaal de revue passeert. In maart dit jaar liet Kia namelijk al de Concept EV5 zien. Dat was een al zeer concrete vooruitblik op de auto die in dit artikel de hoofdrol speelt. Het is zelfs niet eens de eerste keer dat je de definitieve productieversie op AutoWeek ziet. Die konden we je eerder in augustus namelijk al laten zien na speurwerk in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie. Nu heeft Kia echter zélf de foto's van de definitieve EV5 vrijgegeven en die platen gaan hand in hand met wollige beschrijvingen over het design. Toch willen we ze je niet onthouden.

Net als de Concept EV5 eerder beleeft de productieversie daarvan zijn publieksdebuut in China. Ditmaal tijdens de Chengdu Motor Show. De Koreanen melden al dat China het eerste land is waar de Kia EV5 nog dit jaar op de markt komt. Komt -ie dan ook naar Europa? Dat zegt Kia niet, maar wij denken van wel. Kia geeft in ieder geval al aan dat de auto niet in China blijft. Uitgebreide technische gegevens zijn er overigens ook nog niet. Die geeft Kia in oktober vrij tijdens het Kia EV Day geheten EV-evenement.

We weten al dat de Kia EV5 - niet geheel verrassend - flink kleiner is dan Kia's elektrische vlaggenschip EV9. De EV5 is met zijn lengte van 4,62 meter bijna 40 centimeter korter dan z'n grote broer. De SUV is 1,88 meter breed, 1,72 meter hoog en heeft 2,75 meter tussen de voor- en achteras. De EV9 heeft een wielbasis van maar liefst 3,1 meter. Ook de EV6 is een maatje groter dan de EV5. Die in Europa al even te koop zijnde EV is namelijk net geen 4,7 meter lang en heeft een wielbasis van 2,9 meter. Wél is de EV5 aanzienlijk hoger dan de vrij lage, gestrekte EV6. Net als de EV6 en de EV9 staat de Kia EV5 op een variant van het puur voor EV's bestemde E-GMP-platform. Ook weten we dat de Kia EV5 - in ieder geval in China - op de markt komt met een 218 pk en 310 Nm sterke elektromotor en dat hij daarmee een topsnelheid van 185 km/h haalt. Het wagengewicht is 1.870 kg.

Het zal je niet verbazen dat de EV5 net als de EV9 en in mindere mate de EV6 is getekend volgens Kia's meest recente Opposites United-designtaal waarin hoekige strakke lijnen worden afgewisseld met zachtere en afgeronde elementen. De SUV heeft het Tiger Face geheten familiegezicht en de Star Map gedoopte verlichting die uit rechte lijnen met enkele verdikkingen bestaat. Het interieur van de Kia EV5 zien we nu voor het eerst. Hoe groot de schermen zijn? Dat weten we nog niet. Kia noemt liever dat er voor de sfeerverlichting 64 kleuren zijn om uit te kiezen. We zien net als in de EV9 een digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm dat ondergebracht is in een breed paneel. Tussen die twee displays zit een derde, kleiner exemplaar. In grote lijnen lijkt het dashboard op dat van de EV9, maar wie goed kijkt ziet dat vrijwel elk detail toch echt anders is.

De Kia EV5 verwachten we in 2024 ook in Nederland op de markt, maar officieel is dat dus nog niet.