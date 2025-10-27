Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Kia EV4 GT laat zich alvast zien

Elektrische hot hatch

2
Kia EV4 GT
Joas van Wingerden

Is er nog een toekomst voor de hot hatch? Jazeker wel. In elk geval bij Kia. Kijk eens naar deze Kia EV4 GT.

Ook in het elektrische tijdperk is er nog ruimte voor hatchback die een stevige dosis sportiviteit met zich meebrengen. Dat zien we nu bijvoorbeeld al bij de Hyundai Ioniq 5 N en de Alpine A290, om er maar eens twee te noemen. Er komen heel wat meer sportieve versies van EV's aan. Zo werkt Kia bijvoorbeeld aan diverse GT-versies, want behalve de EV3 krijgt ook de EV4 zo'n sportieve topper in het gamma. Hier zien we hem alvast.

Kia toont de Kia EV4 GT verpakt in een lekker opvallende wrap. Nog niet alle details mogen immers direct goed te zien zijn. Het is al wel duidelijk dat de EV4 GT wat dikker bumperwerk en speciale lichtmetalen wielen krijgt. Volgend jaar is het zover en vindt de volledige onthulling van de EV4 GT plaats. We zetten alvast in op vierwielaandrijving en om en nabij de 400 pk vermogen. Dat moet genoeg zijn voor een 0-100 sprint die slechts zo'n 5 seconden in beslag neemt. Lekker!

2 Bekijk reacties
Kia Kia EV4 Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Kia EV4

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Kia EV4 GT-Line Business Edition 81.4 kWh | Vegan lederen stoelbekleding GT-Line | 19" lichtmetalen GT-Line velgen | Achteruitrijcamera | Stoel- en stuurwielverwarming

Kia EV4 GT-Line Business Edition 81.4 kWh | Vegan lederen stoelbekleding GT-Line | 19" lichtmetalen GT-Line velgen | Achteruitrijcamera | Stoel- en stuurwielverwarming

  • 2025
  • 10 km
€ 42.695
Kia EV4 GT-Line Business Edition 81.4 kWh | Vegan lederen stoelbekleding GT-Line | 19" lichtmetalen GT-Line velgen | Achteruitrijcamera | Stoel- en stuurwielverwarming

Kia EV4 GT-Line Business Edition 81.4 kWh | Vegan lederen stoelbekleding GT-Line | 19" lichtmetalen GT-Line velgen | Achteruitrijcamera | Stoel- en stuurwielverwarming

  • 2025
  • 10 km
€ 42.695
Kia EV4 GT-Line Business Edition 81.4 kWh | Vegan lederen stoelbekleding GT-Line | 19" lichtmetalen GT-Line velgen | Achteruitrijcamera | Stoel- en stuurwielverwarming

Kia EV4 GT-Line Business Edition 81.4 kWh | Vegan lederen stoelbekleding GT-Line | 19" lichtmetalen GT-Line velgen | Achteruitrijcamera | Stoel- en stuurwielverwarming

  • 2025
  • 10 km
€ 42.695

Lees ook

Nieuws
Kia EV4

Kia zorgt voor benzinelucht in elektrische Kia EV4

Kia EV4

Test: Kia EV4 - Nieuwe elektrische middenklasser is niet doorsnee maar rijdt wel wat afstandelijk

Nieuws
Kia EV4 Fastback

Kia Europa vreest voor langere verkoop brandstofauto's

Nieuws
Kia EV4 back to basics

De Kia EV4 is eigenlijk goedkoper dan een EV3 – Back to Basics

Nieuws
Kia EV4 productiestart

Dag Ceed, welkom EV4: Kia start met eerste Europese EV-productie in Europa

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.