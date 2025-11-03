Kia EV4 GT is lekker dikke en brutale sportsedan

De Kia EV4 heeft geen uiterlijke opsmuk nodig om de aandacht te trekken. Zéker de Kia EV4 Fastback niet. Toch komen er varianten van met een nóg opvallender uiterlijk. Dat dikkere voorkomen wordt ook nog eens gecombineerd met veel meer vermogen. Dit is de Kia EV4 GT Fastback.

De Kia EV6 en EV9 hebben extra potente en met een sportieve kruidenmix besprenkelde GT-versie. Ook de kleinere EV3 krijgt een GT-smaak en dan kan grote broer EV4 natuurlijk niet achterblijven. Onlangs gavan de Koreanen een eerste reeks foto's vrij van de Kia EV4 GT Hatchback en AutoWeek kan je nu de van nature al markant vormgeven EV4 Fastback als GT laten zien.

De Kia EV4 Fastback op deze foto's is nog fanatiek beplakt met camouflagemateriaal. Hij verraadt zijn GT-genen echter direct. Kijk maar naar die flinke sloffen en de neonkleurige remklauwen die daarachter schuilgaan. De Kia EV4 GT wordt een potente EV, maar wat vermogen blijft hij waarschijnlijk ver uit de buurt bij grote broer EV6 GT. Die schopt het - met launchcontrol - tot een prettig gestoorde 650 pk. De Kia EV4 GT wordt waarschijnlijk ook een vierwielaandrijver, maar dan met twee samen om en nabij de 350 pk sterke elektromotoren. Meer een concurrent voor de ID3's GTX van deze wereld dus.

Wat aandrijflijnen betreft valt er momenteel niet veel te kiezen. De Kia EV4 GT heeft altijd een 204 pk sterke elektromotor en is er met 58,3-kWh en 81,4-kWh accu. De variant met de grotere accu is uit te voeren als semi-sportieve GT-Line. Die biedt niet meer vermogen, maar heeft wel een sportiever voorkomen.