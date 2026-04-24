Kia EV4 en EV5 nu ook met vierwielaandrijving

We verdrinken bijna in het nieuws uit China vandaag en dat is voor Kia het moment om met belangrijk nieuws voor Nederland te komen. De Kia's EV4 en EV5 worden leverbaar met vierwielaandrijving en dat brengt ook meer (trek)vermogen met zich mee.

Kia maakte eerder deze maand bekend dat de razend populaire EV3 ook met vierwielaandrijving beschikbaar wordt in ons land. Nu zijn ook de EV4 en EV5 aan de beurt. Het zal je niet verbazen dat ook de AWD-versies van de Kia EV4 (hatchback) en Kia EV5 265 pk vermogen en 385 Nm koppel tot hun beschikking hebben. Dat zijn dezelfde cijfers als bij de EV3 en betekent dat je 61 pk meer vermogen hebt. Qua trekgewicht zijn er wel verschillen, want waar de EV3 en EV4 tot 1.500 mogen trekken, mag de EV5 1.800 kg achter zich aan slepen. Ze hebben allemaal het 81,4-kWh accupakket en dat is bij de EV4 AWD goed voor maximaal 560 km rijbereik en bij de EV5 AWD is dat 491 km.

Je betaalt voor de vierwielaandrijving en het extra vermogen tot €3.000 extra. De prijzen voor de vierwielaangedreven Kia EV4 beginnen bij €45.195 voor de Plus. Daarna komen de €47.295 kostende Plus Advanced en de €50.295 kostende GT-Line. De topper is de GT-PlusLine, die €52.495 kost. De Kia EV5 met AWD is er vanaf €49.495 als Plus. De Plus Advanced en GT-Line kosten respectievelijk €51.495 en €52.995. De duurste is ook hier weer de GT-PlusLine: €54.995. Deze zomer worden de eerste van de genoemde AWD's in Nederland verwacht.