Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Kia EV3 nu ook zonder achterbank

Cargo

Kia EV3 Cargo
Kia EV3 CargoKia EV3 CargoKia EV3 CargoKia EV3 CargoKia EV3 Cargo
Joas van Wingerden

De Kia EV3 mag zich nu ook gaan bewijzen als pakezel. Er is namelijk voortaan een heuse Kia EV3 Cargo te bestellen, een bestelversie zonder achterbank en met extra praktische laadruimte.

De Kia EV3 wist als personenauto al heel wat Nederlanders naar de Kia-showroom te trekken, maar nu hoopt Kia ermee ook een graantje mee te pikken op de bestellermarkt. Net als bij zijn conventionelere broer Kia Niro is er nu een Cargo-versie. De Kia EV3 Cargo is, net als de Niro Cargo, voorzien van een door Kia samen met Veth Automotive ontwikkelde conversiekit, die er een bestelauto van maakt. Dat wil zeggen: er zijn alleen nog voorin zitplaatsen, daarachter vind je een robuust afwerkte houten laadvloer dat van de inzittenden is gescheiden middels een zwart gepoadercoated stalen tussenschot. Als Cargo biedt de Kia EV3 tot 1,5 kubieke meter laadruimte.

Kia EV3 Cargo

Kia EV3 Cargo

Er zijn twee opties om aan een Kia EV3 Cargo te komen: je kunt 'm van meet af aan zo bestellen, of je kunt voor €2.500 een bestaande EV3 om laten bouwen. De conversie is overigens omkeerbaar, wel goed om te weten mocht je voor die tweede optie gaan. Wil je van meet af aan pakketten gaan bezorgen met een gloednieuwe EV3, dan ben je minstens €31.934 kwijt inclusief montage en exclusief btw.

Plaats een reactie
Kia Kia EV3 Bestelauto's Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Kia EV3

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Kia EV3 Plus 81.4 kWh Demonstratie voertuig | Navigatie | Climate control | Addaptive cruise control |

Kia EV3 Plus 81.4 kWh Demonstratie voertuig | Navigatie | Climate control | Addaptive cruise control |

  • 2025
  • 5 km
€ 42.945
Kia EV3 81,4 kWh 204pk Plus DIRECT LEVERBAAR

Kia EV3 81,4 kWh 204pk Plus DIRECT LEVERBAAR

  • 2025
  • 10 km
€ 38.990
Kia EV3 81,4 kWh 204pk GT-PlusLine DIRECT LEVERBAAR

Kia EV3 81,4 kWh 204pk GT-PlusLine DIRECT LEVERBAAR

  • 2025
  • 10 km
€ 44.990

Lees ook

Nieuws
Spyshots Kia EV3 GT

Razend populaire elektrische Kia EV3 krijgt sterke GT-versie

Autotest
Accu Renault 5 leegrijden, laden met Kia EV3

Dit gebeurt er als je accu elektrische auto leegrijdt en je hem weer laadt met andere EV

Nieuws
Kia EV3 GT spyshots

Kia EV3 GT belooft behoorlijk heftig te worden

Skoda Elroq & Kia EV3

Dubbeltest: Kia EV3 vs. Skoda Elroq - De toegang tot de 500km+ club

Nieuws
Kia EV3 Kia EV6 EV3 EV6 GT-Line Business

Zakelijke actie: Kia EV3 en Kia EV6 als GT-Line Business

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.