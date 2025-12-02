Kia EV2 bijna klaar voor zijn debuut

Eind februari stonden we in Spanje met onze neus bovenop de Kia Concept EV2; een (in elk geval vanbuiten) aardig productierijpe vooruitblik op de Kia EV2. Nu is het bijna tijd voor het echte werk. Kia deelt drie teaserplaten waarop de Kia EV2 onder een deels verhullend doek staat en vraagt ons vriendelijk om een rode cirkel om 9 januari te zetten. Specifieker: om 10:40 uur op die dag gaat het doek van de EV2, op de beursvloer van de Brussels Motor Show. AutoWeek is erbij.

De Kia EV2 wordt enerzijds duidelijk een kleinere broer van de EV3, anderzijds zijn er eigenwijze ontwerpdetails. Zo zien we al dat de auto net als de conceptversie koplampen krijgt die uit twee verticale delen bestaan én dat de achterlichten relatief laag op de auto zitten. De grofweg 4 meter lange EV troont uiteraard op het bekende E-GMP-platform en krijgt vrijwel zeker dezelfde accu's als de Kia EV3. Met het grootste accupakket zou de EV2 dan zomaar eens zo'n 600 km rijbereik kunnen krijgen. Kia mikt op een grofweg vijf mille lagere vanafprijs voor de EV2 dan de EV3, dus dan hebben we het over iets meer dan €30.000. Binnenkort meer!