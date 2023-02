Kia en Hyundai in Europa niet vatbaar voor 'TikTok-diefstal'

In de Verenigde Staten is er al een tijd veel te doen om de vele diefstallen van auto's van Kia en Hyundai. Op TikTok gaan namelijk filmpjes rond van hoe je betrekkelijk eenvoudig de auto's kunt hacken en stelen. In Europa hoeven eigenaren hier niet voor te vrezen.

In de Verenigde Staten worden Kia's en Hyundais vaker gestolen nadat op TikTok filmpjes zijn verschenen met uitleg over hoe je modellen gemaakt tussen 2015 en 2019 kunt hacken en stelen. Er werden vorig jaar in de VS bijna twee keer zo vaak Hyundai- en Kia-modellen gestolen vergeleken met auto's van andere fabrikanten met vergelijkbare bouwjaren. De oorzaak van het probleem lag bij de software. Ruim 8 miljoen Kia's en Hyundais in de VS krijgen een upgrade.

Nederlanders die een Kia of Hyundai rijden lopen geen extra risico dat hun auto wordt gestolen, zeggen woordvoerders van de merken. Hier speelt dit probleem niet omdat in Europa andere software wordt gebruikt, aldus een woordvoerder van Kia. In Nederland zijn auto's van Kia volgens een woordvoerder niet vaker gestolen sinds de uitlegvideo's rondgaan op social media.

Uit cijfers van het LIV (Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit) blijkt dat van de grofweg 6.000 vorig jaar gestolen personenauto's, 88 een Kia en 46 een Hyundai waren. In 2021 werden ruim 5.400 personenauto's gestolen, waarvan 80 Kia's en 35 Hyundais. "Vergeleken met bijvoorbeeld Toyota valt het aantal gestolen Kia's en Hyundais mee", zegt André Bouwman, adviseur bij het LIV. Het risico dat een Toyota werd meegenomen was 1 op 635. Bij een Kia was die kans een stuk kleiner: 1 op 4.149. Eigenaren van een Hyundai liepen nog minder risico met 1 op 6.364.