Kia Ceed vernieuwd

Zo wordt het 10,25 inch touchscreen nu vergezeld door de laatste editie van het digitale instrumentarium, dat 12,3 inch groot is. Kia rept nog niet over de toepassing van z’n slimme camerasysteem voor rijstrookwissels op dat scherm, maar geeft de Ceed wel een vernieuwde versie van een traditioneler dodehoekwaarschuwingssysteem mee. Ook de rijstrookassistent is aangescherpt. Zo kan de auto zichzelf nu ook zonder ingeschakelde cruise control binnen de lijntjes houden, zodat het LFA-systeem nu ook voor handgeschakelde auto’s beschikbaar en interessant wordt.

Nieuwe voorgevel

De vernieuwde Ceed is goed herkenbaar. Hoewel de omtrek van de koplampen gelijk blijft, worden de kijkers wel voorzien van een nieuw ontworpen inhoud. Volledige ledverlichting is bovendien standaard. De hele voorbumper is net even anders van vorm, wat in het geval van de Ceed betekent dat ook de grille eraan moet geloven. Het ‘Tiger Nose’-front zakt nu aan onder- én bovenkant iets naar beneden en krijgt een nieuwe invulling. Die is bovendien per versie verschillend.

Kia toont de regulier aangedreven Ceed helaas alleen nog als GT-Line, die een sportief gaaswerk meekrijgt. De plug-in hybride SW krijgt een bijzonder ‘rotslandschap’ mee, vergelijkbaar met wat er in de grille van een hybride Niro gebeurt. Ook de voorbumper mag er zijn. Met name de manier waarop de luchtinlaten aan weerszijden zich uitstrekken tot aan de voorste wielkast, is opvallend.

De grote afwezige bij dit faceliftfeestje is trouwens de Xceed. Die auto is in de basis echter een stukje nieuwer dan de rest van het Ceed-gamma en staat ook het verst van een reguliere Ceed af, dus wellicht volgt de opgehoogde variant later.

Honingraat

Speciaal voor de GT(-line) in hatchbackvorm komt Kia met zeer bijzondere achterlichten. Met een in honingraatmotief geplaatste led-modules zijn deze varianten in het donker duidelijk te onderscheiden van de andere versies, die hun bekende lichtsignaturen mogen houden. Uiteraard dragen alle versies op voor- en achterzijde het nieuwe Kia-logo mee. Nieuwe kleuren en wielen maken het facelift-feestje compleet.

Onderhuids lijkt er niet zoveel te veranderen. Niet zo gek, want de motorenfamilie werd in 2020 nog vernieuwd en ook de plug-inhybride is nog aardig fris. We noteren opnieuw 1,0-, 1,5-, en 1,6-liter benzinemotoren, variërend van 120 tot 204 pk. De PHEV levet als vanouds 141 pk en is goed voor een theoretisch elektrisch bereik van 57 km.

De vernieuwde Kia Ceed arriveert in september in Nederland, prijzen en uitrustingen worden binnenkort bekendgemaakt.