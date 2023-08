Kia Ceed Sportswagon - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Kia heeft met de elektrische EV6 en EV9 twee lekker eigenzinnig gevormde EV's in huis, maar speelt het ook met het ontwerp vanonder meer de Niro en Sportage bepaald niet op safe. Gelijktijdig heeft het merk nog wat te bieden in de traditionele hatchbacksegmenten, waarbij de Ceed Sportswagon in het C-segment zorgt voor extra ruimte. Die is voor minder dan 30 mille van jou en daarmee lijkt het een aantrekkelijk geprijsde allrounder. Maar wat krijg je voor dat geld?

Kia Ceed Sportswagon ComfortLine, €27.895

De Kia Ceed is alweer aan zijn derde generatie bezig en momenteel als vijfdeurs hatchback en als stationwagon verkrijgbaar. Beide werden in 2021 gefacelift na een marktintroductie in 2018 en zijn dus nog hoogstens enkele jaren op de markt. Bij zijn facelift werd hij niet heel ingrijpend doch zichtbaar bijgepunt, waardoor hij prima bijdetijds oogt - ondanks zijn 'traditionele' opzet. De Ceed is weliswaar ook als plug-in hybride verkrijgbaar, maar is vooral nog 'gewoon' een C-segmenter met verbrandingsmotor en voorwielaandrijving.

Als Sportswagon biedt hij daarbij voldoende ruimte voor vrijwel ieders behoefte, terwijl de vanafprijs met €27.895 nog dik onder de 30 mille blijft. Dat betekent dat de meerprijs voor de stationwagenvariant slechts €700 bedraagt ten opzichte van een vijfdeurs Ceed, die vanaf €27.195 kost. Heel veel meer dan de hedendaagse vanafprijzen van sommige B-segmenters is dat niet, waardoor we van de Ceed Sportswagon alvast kunnen stellen dat hij veel ruimte biedt voor zijn geld. Maar heeft hij nog meer te bieden?

Van 0 naar 100 in 11,4 seconden

Motorisch houdt de Koreaan het in ieder geval bescheiden. Onder de kap vinden we een 1-liter driecilinder met 120 pk, die - gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak - goed is voor een 0 tot 100-tijd van 11,4 seconden. De auto weegt 1.235 kg en mag met een optionele trekhaak tot 1.000 kg trekken. De Ceed Sportswagon is er ook met een 1,5-liter 4-cilinder en 160 pk, maar die motor kun je alleen in combinatie met uitvoeringsniveau DynamicLine bestellen en daarmee kost de Kia minstens €31.895.

Een ComfortLine met de 120 pk sterke 3-cilinder is vanbuiten nauwelijks te onderscheiden van de duurdere DynamicLine, want beide varianten missen privacyglass en staan op slechts 16-inch lichtmetalen wielen die in ieder geval wél een lekker opvallende vorm hebben. De enige meerprijsvrije lakoptie voor de Ceed Sportswagon is een witte unilak. Metallic kost €795 extra.

Geheel functioneel

De 16-inch wielen en witte unilak komen allicht wat zuunig over; binnenin de instap-Ceed ontbreekt het je eigenlijk aan niets. De Kia heeft klimaatcontrole met twee zones, elektrische ramen rondom, verwarmbare buitenspiegels en een achteruitrijcamera. Ook zijn hedendaagse connectiviteitsmogelijkheden aanwezig in de vorm van Apple CarPlay, Android Auto en Bluetooth. Daarnaast heeft de Ceed rijhulpsystemen als een noodremsysteem en een actieve rijstrookassistent.

Verder zit er een cruisecontrol op en is led-dagrijverlichting aan de voorkant standaard. Het stuurwiel in de 'goedkoopste' Ceed is met leer bekleed, multifunctioneel en in alle richtingen te verstellen, wat samen met de verstelbare middenarmsteun en uitgebreide stoelverstelling bijdraagt aan een fijne zitpositie. Ontbreekt er dan nog wat?

Stapje hogerop

Jazeker. Het infotainmentscherm in de instapper mag dan wel toegang bieden tot CarPlay en Android Auto, maar is klein en heeft geen navigatiefunctie. Ook missen we meerdere usb-poorten in het interieur en zouden sommigen parkeersensoren aan de achterkant hartelijk welkom heten. Voor hen biedt de DynamicLine, het tweede uitrustingsniveau, uitkomst. In combinatie met de driecilinder motor is die er voor vanaf €29.895, €2.000 extra dus, maar dan heb je meteen een iets hoogwaardiger uitgevoerd interieur en meer ledverlichting aan de buitenzijde.

De DynamicPlusLine is er in combinatie met de instapmotor voor €31.895, maar is met een meerprijs van €4.000 al behoorlijk compleet. Stoel- en stuurverwarming, een deels kunstlederen interieur, keyless-entry, dodehoekassistent, elektrisch bediende achterklep, digitaal instrumentarium en een draadloze telefoonlader: het zit er allemaal op. Combineer dat met de ruimte die de stationwagonkoets te bieden heeft, en je weet dat je zelfs anno 2023 voor €32.000 heel veel waar voor je geld krijgt - al heb je voor €27.895 al een alleszins keurige instapper voor de deur staan.