Kia Ceed en ProCeed laten nieuwe gezicht al zien

De Kia Ceed ondergaat een facelift en daarvan krijgen we woensdag alles te zien. Kia is echter zo vriendelijk om de vernieuwde Ceed nu al in één afbeelding te tonen.

Kia heeft aardig onder de pet weten te houden dat de Ceed een vernieuwingsronde staat te wachten. Onlangs kwam de ProCeed wel dik gecamoufleerd voorbij, maar de reguliere Ceed is goed verborgen gebleven. Nu staan zowel de ProCeed als de Ceed toch plots gefacelift en wel klaar voor de tweede ronde. Woensdag gaat het doek eraf, alleen heeft Kia nu alvast een foto openbaar gemaakt waarop (weliswaar in lage resolutie) de vernieuwde Ceed, Ceed SW en ProCeed al te zien zijn.

Enkele veranderingen zijn al duidelijk te spotten. Zo krijgen de Ceed en ProCeed nieuw ingedeelde koplampen met per stuk twee kleinere pitjes erin in plaats van één brede. Ook de grille verandert duidelijk. Die loopt wat minder diep door naar beneden en de bekende 'hapjes' boven en beneden zitten voortaan in een verchroom inzetstuk in plaats van in de omlijsting van de grille zelf. Tenslotte zijn de bumpers aardig op de schop gegaan. De luchtinlaten op de hoeken zijn helemaal anders van vorm en lopen uit in een donker deel vlak onder het voorscherm. De hoeken van de bumper lijken daardoor optisch los de lucht in te steken.

Zoals gezegd laat Kia woensdag alle details los over de nieuwe Ceed en ProCeed. Dan is er natuurlijk ook de XCeed nog, maar een gefacelifte versie daarvan heeft voorlopig nog geen levensteken gegeven. De XCeed verscheen ook wat later op de markt, dus laat de vernieuwingsronde ongetwijfeld ook iets langer op zich wachten.