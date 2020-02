Kia belicht motorengamma nieuwe Sorento

Kia meldde eerder al dat de nieuwe Sorento ook beschikbaar zou komen met hybridetechniek en vandaag wordt duidelijk wat we de consument op geëlektrificeerd vlak van de vierde generatie van Kia's SUV kan verwachten. Daarnaast meldt Kia dat de nieuwe Sorento één centimeter langer is dan zijn voorganger en dat brengt de totale wagenlengte op 4,81 meter. De wielbasis neemt met 3,5 centimeter toe tot 2,19 meter. Hoe groot de bagageruimte is, houdt Kia nog even onder de pet, maar volgens de Koreanen is de Sorento in staat meer bagage op te slokken dan zijn directe concurrenten.

De Sorento komt onder meer beschikbaar met een hybride aandrijflijn die bestaat uit een geblazen 1.6 T-GDI die gekoppeld is aan een 60 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt uit op 230 pk en 250 Nm. Het accupakket heeft een inhoud van 1,49 kWh en is in het platform verwerkt. Het gevolg daarvan is dat de bagageruimte volledig intact blijft. Een gemiddeld verbruik geeft Kia nog niet vrij. Kia bevestigt verder dat er nog een plug-in hybride in het vat zit. Daarover geeft Kia in een later stadium de eerste informatie vrij.

Liever geen (plug-in) hybride? Geen probleem. Op de internationale bestellijst verschijnt namelijk ook een 281 pk en 421 Nm sterke 2.5 T-GDI, een viercilinder die gekoppeld is aan een nieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling. Dieselen kan met een 202 pk en 440 Nm sterke 2.2 diesel, een nieuwe zelfontbrander van de Smartstream-familie die ook gekoppeld is aan de nieuwe automaat. In een later stadium voegt Kia nog een tweede benzinemotor aan het internationale leveringsgamma toe.

Op veiligheidsgebied profiteert de Sorento onder meer van systemen als Multi-Collision Brake Assist, een systeem dat automatisch op de rem trapt zodra de airbags zijn afgegaan om de auto zo snel mogelijk tot stilstand te brengen. Ook beschikbaar: de mogelijkheid om via je smartphone toegang te krijgen tot de 360-graden camera.

De volledig nieuwe vierde generatie Sorento beleeft zijn publieksdebuut volgende maand in Genève.