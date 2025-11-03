KGM Torres EVX: groter rijbereik dankzij nieuwe grotere accu

De elektrische KGM Torres EVX kijkt af bij zijn veel jongere broertje en sleept daarmee een nieuwe accu binnen. Het resultaat: een groter rijbereik dan voorheen.

De KGM Torres EVX had tot op heden een 207 pk sterke elektromotor en een 73,4 kWh accu. Die elektromotor heeft de elektrische SUV nu weer, maar het accupakket maakt plaats voor een groter exemplaar. De Torres EVX wisselt zijn oude accupakket om voor het exemplaar uit de jongere Musso EV, de pick-up die zijn basis met de Torres deelt. Dat betekent dat ook de KGM Torres EVX nu een 80,6 kWh accu heeft.

Met de nieuwe accu schopt de KGM Torres EVX het tot een rijbereik van 503 kilometer. Dat is flink meer dan de 462 kilometer die de Torres EVX met de vorige accu haalde. Snelladen kan net als voorheen weer met 120 kW.

De KGM Torres EVX heeft een vanafprijs van €41.250. Voor dat bedrag rijd je de Bronze geheten instapuitvoering. Hij is er ook als Platinum (€44.990), Business (€46.490) en Titanium (€47.990).