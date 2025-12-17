Nederland is een nieuw model met een uit het verleden bekende naam rijker. Dit is de KGM Actyon, een flinke hybride SUV die vanaf net geen €47.000 bij je voor de deur staat.

KGM breidt zijn Nederlandse leveringsgamma in rap tempo uit. De van SsangYong naar KGM overgehevelde Rexton maakt sinds de start van het KGM-avontuur deel uit van het portfolio en daar kwam spoedig de elektrische Torres EVX bij. Inmiddels is de Torres er ook als Hybrid én als Van en is er zelfs een volledig elektrische pick-up die luistert naar de naam Musso EV. Die Rexton en Musso EV zijn in Nederland niet langer de enige KGM's met een modelnaam die teruggrijpt op de SsangYong-historie. Maak kennis met de nieuwe KGM Actyon Hybrid.

Een jaar voordat BMW volgens de overlevering in 2007 met de X6 het segment van de zogenoemde 'Coupé-SUV' startte, had SsangYong met de Actyon al een vergelijkbaar gelijnd model in de showrooms. De Actyon kwam in 2006 op de Nederlandse markt en verliet hem in 2009 weer. Als SsangYong Nomad mocht de Actyon in Kazachstan nog tot 2017 blijven. Medio vorig jaar schreven we voor het eerst over de nieuwe Actyon en het is die hybride SUV die nu ook zijn tanden in de Nederlandse automarkt gaat zetten.

De KGM Actyon Hybrid deelt zijn platform met de Torres en heeft dan ook dezelfde wielbasis van 2,68 meter. Met zijn wagenlengte van 4,74 meter is de Actyon 4 centimeter langer. Wat formaat betreft is de Actyon dus heel vergelijkbaar met de Torres. Het onderscheidend vermogen zit hem dan ook vooral in de uitstraling. De KGM Actyon vertoont met zijn naar achteren toe ietwat aflopende daklijn en afgeronde bilpartij een vleugje Range Rover Velar invloeden en staat op de statusladder van KGM dan ook een stapje boven de Torres.

De aandrijflijn van de KGM Actyon Hybrid komt natuurlijk overeen met die van de KGM Torres Hybrid. Ook hier dus een 1.5 T-GDI benzinemotor die samen met een elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 204 pk.

De KGM Actyon Hybrid kost in Nederland minimaal €46.990. Voor dat bedrag krijg je de Platinum-uitvoering. Een trede hoger op de ladder staat de Titanium die €49.490 kost.