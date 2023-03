KG Mobility toont KR10, F100 en O100

Eerder vanmorgen kon KG ons al iets meer vertellen over de elektrische Torres EVX, een middelgrote SUV die ook naar Europa komt. In thuisland Korea toont het merk op de Seoul Motor Show nog drie concept-cars, de KR10, de F100 en de O100. Die auto’s komen niet als een verrassing, maar werden eerder al aangekondigd. Toen hadden we echter nog geen beeld, nu wel!

De KR10 is overduidelijk een designtechnische verwijzing naar vroege Korando’s, met name de tweede generatie. Hij heeft ronde koplampen die op soortgelijke wijze naast de grille zijn geplaatst, bijgestaan door horizontale richtingaanwijzers. Ook de rest van de auto is lekker stoer, met tal van off-road-designelementen en een vrij rechtopstaande voorruit. Een toekomstige Korando zou er zomaar eens zo uit kunnen zien, wat de Korando tot een heel wat markantere auto zou maken dan nu het geval is. Als de KR10 je bekend voorkomt is dat trouwens niet gek: in 2021 werd hij al eens in schetsvorm getoond.

De F100 is een grotere elektrische SUV. Hij oogt met zijn opvallende ‘verlichtingsblok’ wat futuristischer, maar tegelijkertijd minstens zo stoer. Ook dit is om te zien een echte off-roader, die door enorme wielkasten en stoere handgrepen en sjorogen doet denken aan auto’s als de Ford Bronco, Jeep Wrangler en wellicht zelfs Hummers.

De O100 is in de basis bekend. Het gaat namelijk om een pick-up-versie van productiemodel Torres EVX. De elektrische pick-up heeft een relatief korte bak en een lange passagierscabine. De vorm is daarmee vergelijkbaar met die van de huidige Musso, maar dan in een fris jasje. Gezien die Musso is het bepaald niet ondenkbaar dat KG deze carrosserievariant daadwerkelijk in productie neemt, waarmee er dan voor het eerst een elektrisch aandrijflijn in een pick-up wordt geschroefd bij dit bedrijf. Voor alle drie de concepts geldt dat het om voorbodes van productiemodellen gaat, dus we houden KG Mobility scherp in de gaten.