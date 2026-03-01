Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met enthousiaste autobezitters terug op hun eerste auto. Voor de prijs van een fles Beerenburg en een bloemetje nam Kevin Peters de Ford Escort van zijn groottante over.

Een Ford Escort uit 1983 en een jonge gast uit 1997. Hoe zijn die twee bij elkaar gekomen?

“In 1983 hebben de oom en tante van mijn vader die Escort nieuw gekocht. Een 1.3 Bravo met 69 pk, dus typisch middle of the road uitgevoerd. Blauw van buiten, blauw van binnen en vierkant vanuit elke hoek. Heerlijk jaren 80 dus. In 2004 overleed mijn grootoom en toen is de Escort in hun garage beland en heeft daar tien jaar stilgestaan. Rond 2014 begon ik met rijlessen. Dat was net in de tijd dat je mocht beginnen als je 16,5 jaar oud werd. Ik wist natuurlijk af van de Escort en ik had een balletje opgegooid dat ik wel interesse had, mocht mijn groottante Dien de auto ooit willen verkopen. Mijn vader pleegde een belletje en Dien gaf aan dat we de Ford gratis en voor niks mochten ophalen. Dat had ik nooit verwacht! Ik kon natuurlijk niet met lege handen aankomen, dus voor haar zoon had ik een fles Beerenburg meegenomen en voor mijn groottante een bos bloemen.”

Van tien jaar stilstaan knapt een auto meestal niet op. Had die Escort er nog een beetje zin in?

“Geloof het of niet, het was starten en lopen! De auto had altijd in de garage gestaan en had een bijzonder rustig leven achter de rug. Er stond nog maar 50.000 kilometer op de teller toen hij werd weggezet. Mijn grootoom zorgde er goed voor. Hij werd vaak gepoetst en na elke regenbui werd de auto weer netjes met de hand afgedroogd. Toen ik achttien was geworden, hebben we hem laten keuren voor de apk. Wat dacht je? Geen enkel aandachtspunt, en dat na al die jaren! Het werd vanaf dat moment mijn daily driver en ik heb er in vijf jaar tijd zo’n 40.000 probleemloze kilometers opgezet. Het is simpele techniek met een ouderwetse viercilinder en carburateur, gekoppeld aan een vierbak. Bij het sleutelen heb je geen uitleescomputer nodig. Als de Escort van chocolade was, zou het een Rittersport zijn: vierkant, makkelijk en lekker!”

Je hebt de Escort dus nog altijd. Gebruik je hem vaak?

“Nee, dat niet. Hij wordt nu alleen nog gebruikt voor plezierritjes en staat de rest van de tijd in een garagebox. Vroeger stond zo’n Escort op elke hoek van de straat en was het niets bijzonders, maar inmiddels is het een aandachtstrekker geworden. Iedereen heeft wel een herinnering aan de Ford Escort en dat maakt het zo leuk om ermee op pad te zijn. Hij kost me bijna niks aan wegenbelasting en oldtimerverzekering, dus ik hou hem er lekker bij. Mijn collega is trouwens aan een motorblok van een RS Turbo gekomen. Met de revisie daarvan zijn we nu al een paar jaar zoet en als dat blok klaar is, lepelen we hem in mijn Escort. Dan gaan we van 69 pk naar ruim 130 pk. De buitenkant houden we origineel, dus het wordt dan een echte sleeper.”

Wat rijd je nu als dagelijkse auto?

“Een brave, zuinige Seat Ibiza. Eerder heb ik een Jaguar XJ, Jaguar XKR en tweemaal Mercedes-Benz CL500 gereden. Leuk als je nog thuiswoont bij je ouders en het geld ervoor hebt, maar op die dingen loop je echt volledig leeg met peperduur onderhoud en verbruik. Alles zit erop en alles kan kapot. Maar het is wel leuk!”

Kevin Peters Bouwjaar 1997 Woonplaats Sneek Beroep Freelance fotograaf Eerste auto Ford Escort 1.3 L Bravo uit 1983 Gekocht voor Een fles Beerenburg en een bos bloemen Droomauto “Mercedes-Benz S65 Coupé.”