Elektrische Porsche Cayenne: sneller dan 911 Turbo S

De benzinevariant blijft zeker vanwege de Macan-problemen?

Nee, dit was altijd al het plan. Toen we begin 2023 naast de tweede facelift van de derde generatie Cayenne stonden, was het al duidelijk dat hij naast een toch nog te verschijnen elektrische versie zou worden geleverd. En dat blijft nog heel lang het geval. “Tot ver in de jaren 30 moet de Cayenne met benzinemotor eveneens up-to-date blijven”, vertelt Porsche bij onthulling van de EV.

Oké! En dat van net zo snel als een 911 Turbo S was natuurlijk een grap...

Nee. Duitsers maken geen grappen, toch? Van 0-100 is de Cayenne Turbo Electric net zo snel als een nieuwe Porsche 911 Turbo S, namelijk 2,5 seconden. En tot 200 km/h is hij met 7,4 tellen zelfs een volle seconde snéller dan Porsches beroemde sprintkanon. Inderdaad, deze kolos wint een dragrace van de 911 Turbo S. Hoe? Dankzij 1.156 pk. Oké, je hebt dat vermogen alleen bij launch control, anders is het een ‘magere’ 857 pk. Voor de Cayenne Turbo dus. Dit is samen met de basis-Cayenne, met 408 pk, de enige variant die je na de onthulling kunt kopen. Later komen er uiteraard S- en GTS-versies. En als we tussen de regels ‘doorluisteren’, staat er voor een verdere toekomst ook nog wat heftigs gepland voor bóven de Turbo. Denk aan iets als een Turbo GT of iets in die richting.

Ja ja, dat duurt nog even, hoever kom je met de auto’s die er al wel zijn?

De auto krijgt altijd een 113-kWh accupakket, er staat geen kleinere accu op de planning. Hiermee kom je 620 tot 640 papieren kilometers ver. Als je lekker autobahn brandt, is dat natuurlijk minder, maar dan kun je dankzij een 800-volt-systeem razendsnel laden: de Cayenne piekt op niet minder dan 400 kW en Porsche belooft een hogere laadcurve. “Als je 80 procent aantikt, moet dat nog met 250 kW kunnen.” AC-laden kan met 11 kW, maar 22 kW wordt in de toekomst leverbaar. En als je geen zin hebt in kabels wordt er optioneel een (erg duur) inductiesysteem voor je oprit verkrijgbaar. Gewoon erboven parkeren en de auto laadt op met 11 kW. Nu gaat inductie vaak gepaard met veel laadverliezen vanwege onder meer warmteontwikkeling, maar Porsche claimt hier een efficiency van 90 procent.

Dat is flink meer vermogen dan Audi levert in zijn EV’s!

Porsche heeft de elektromotor op de achteras dan ook in eigen huis ontwikkeld. Het is een synchroonmotor met permanente magneet (PMS) die permantente oliekoeling heeft. Zo blijven topprestaties gegarandeerd, ook bij circuitrijden of woestijnworstelen. Het bereik van de e-motor is zodanig dat een tweetrapsautomaat, zoals de Taycan had, hier niet nodig was. Zowel de gewenste topsnelheid (meer dan 260 km/h) als de sprint kon met één verzet worden gehaald. De Cayenne heeft overigens altijd 4WD, want ook vóór vind je een PMS, alleen die leent Porsche (net als de motor achter in de basis-Cayenne) van Audi. Die motor doet altijd mee, al zal in basis 85 procent van het vermogen naar achteren gaan.

Zo’n elektrische Porsche Cayenne zal wel zwaar zijn, gaat dan niet ten koste van het rijden?

Het exacte gewicht weten we nog niet, maar het zal geen lichtgewicht worden. Om dat te compenseren, heeft de auto een hele bups aan ondersteltechnieken. Luchtvering is sowieso altijd standaard. Optioneel kun je vervolgens Active Ride aanvinken, iets wat voorheen alleen op de Panamera en Taycan zat. Dit houdt de koets recht tijdens bochtenwerk. Ook achterwielsturing is verkrijgbaar: dit gaat nu met vijf graden in plaats van met drie graden vanwege de toegenomen lengte van de auto. De Turbo heeft ook nog een LSD achter met torquevectoring.

Je zei dat hij nog langer is dan de benzine-Cayenne?

Ja, 5,5 centimeter om precies te zijn. Met een zee aan ruimte tot gevolg. Je hebt 781 liter aan kofferbakruimte. Klap je de banken om, dan ga je naar 1.588 liter. Voorin zit daarbij nog een frunk met 90 liter. De stoelen achterin zijn voor het eerst elektrisch verstelbaar. Voorin vooral heel veel schermen, maar meer geïntegreerd dan bij de meeste merken. Vooral het doorlopende gebogen scherm op de middentunnel is bijzonder. Eronder nog enkele fysieke knoppen voor het volume en de klimaatregeling. Het optionele scherm voor de passagier is met 14,9 inch flink gegroeid.

Nog andere leuke feiten over de elektrische Porsche Cayenne?

Hij kan (afhankelijk van de uitvoering) tot 3.500 kilo trekken, wat nog niet veel elektrische auto’s gegeven is. En er is veel actieve aerodynamica aanwezig. De meest in het oog springende zijn de actieve aeroblades aan de achterzijde van de Cayenne Turbo. Deze verbeteren de luchtstroom en efficiency op hogere snelheid. En net als de spoiler op je 911 kun je ze naar wens handmatig bedienen! Verder zijn er beweegbare koelluchtkleppen in de neus en actieve een adaptieve dakspoiler. Qua uiterlijk is de EV goed te onderscheiden van zijn benzinebroers door het ontbreken van de grille. De wielmaat gaat van 20 tot 22 inch, maar zelfs die grote wielen zien er nog bescheiden uit door de enorme banden op de auto. En oh ja, er komt ook een (vierdeurs) coupé-variant.

Porsche Cayenne: vanaf bijna €110.000

Pas in het voorjaar zullen we kunnen testrijden met de auto en later komt hij naar de showrooms. De Porsche Cayenne Electric is er in Nederland vanaf €109.900. De Cayenne Turbo kost minimaal €171.500. Veel Porsche-vermogen voor een relatief gunstige prijs dus. Het feit dat EV's zo goed als bpm-vrij zijn, heeft daarbij een handje geholpen.