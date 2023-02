Kennismaken met de Hyundai Grandeur - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Er zijn in de loop der jaren heel wat merken uit verschillende windstreken geweest die hebben geprobeerd om de geijkte topklasse van de troon te stoten. Uit Aziatische hoek is Lexus natuurlijk een bekend voorbeeld, maar iets na Lexus kwam er vanuit een ander land in Azië ook een poging. Het Zuid-Koreaanse Hyundai, dat hier toen nog echt als een budgetmerk te boek stond, verscheepte de Grandeur naar ons continent. Die kwam ook hier in Nederland aan voor een interessepeiling. AutoWeek kon precies 30 jaar geleden uitgebreid snuffelen aan deze vreemde eend in de bijt.

Met een auto als de Hyundai Sonata in het achterhoofd was de eerste kennismaking met de Grandeur een aangename. Niet dat de Sonata slecht was, maar het was duidelijk dat de Grandeur van een andere orde was, niet alleen vanwege het hogere segment waar hij voor bedoeld was. Hyundai had er echt behoorlijk werk van gemaakt. "Binnenin de Grandeur is het 'grandeur' wat de klok slaat. Alle moderne lekkernijen zijn in dit Koreaanse gerecht meegebakken. De stoelen zijn uiteraard met leer bekleed, en zowel voor- als achterin elektrisch verstelbaar én verwarmbaar. Om de bestuurder heen de vele knopjes voor de regeling van de uitgebreide hifi-installatie met CD-speler, airco, cruisecontrol, elektrische stoelverstelling en de elektrische raam- en spiegelbediening. Wie nu denkt achterin iets tekort te komen, heeft het mis. In de middenarmsteun ook knopjes voor de airco, de geluidsinstallatie, de verwarming en instelling van het meubilair. De auto beschikt over maar liefst twee klimaatregelsystemen. Het interieur is afgewerkt met leer en edelhout. Het klokje lijkt te zijn gegapt van Maserati."

Een luxe bedoening, dus. Het was allemaal alleen wel wat 'anoniem' verpakt, vonden we. "De styling van de Grandeur is strak en niet echt opvallend. De neus heeft een uitbundig verchroomde grille, met daarbovenop trots het vergulde Hyundai-embleem." Dat laatste was vooral even wennen. "Even geloofden we onze ogen niet, maar wat we zagen was geen luchtspiegeling: een topklasser met fier op de neus... het Hyundai-embleem!" Hoewel dat wat onwennig was, vertrouwden we er op zich wel op dat de Grandeur technisch goed voor de dag kon komen. De techniek was immers afkomstig van Mitsubishi en dat wekte vertrouwen. Sterker zelfs: de Grandeur was tot stand gekomen uit een gezamenlijk project waaruit ook de Mitsubishi Debonair voortkwam. Helemaal 'eigen' was de Hyundai dus niet en dat was anno 1993 in onze ogen nog een pluspunt. Overigens had Hyundai bij deze Grandeur wel een grotere vinger in de pap dan bij zijn voorganger, want dat was echt simpelweg een gerebadgede Mitsubishi Debonair.

De grote vraag die bleef, was of de Hyundai Grandeur ook werkelijk leverbaar zou worden in Nederland. We schrokken enigszins toen we hoorden dat de auto hier waarschijnlijk ongeveer een ton (in guldens nog, uiteraard) zou gaan kosten. "Kan de gemiddelde Hyundai-dealer zo'n complexe auto wel aan als het aankomt op service? Kunnen de dealers de enorme sprong naar het verwachtingspatroon van een de rijder van een topklasse-auto maken? Zien deze lieden iets in de Grandeur?" Het antwoord op al die vragen kwam later: Hyundai waagde de stap nog niet. Pas bij de opvolger, die hier als XG door het leven ging, kwam het zover. Dat werd, net als diens wél weer Grandeur geheten opvolger, alleen geen daverend succes.