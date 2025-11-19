Demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) heeft zijn ingreep bij Nexperia opgeschort. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Karremans legde beperkingen op aan de chipfabrikant, naar eigen zeggen om het weglekken van technologische kennis en kunde naar China te voorkomen.

"We zien dit als een blijk van goede wil", aldus de minister. "We zullen de komende periode een constructieve dialoog met de Chinese autoriteiten blijven voeren." Deze week was een ambtelijke delegatie van zijn ministerie daarvoor in China.

Karremans zette eind september een zelden gebruikte wet in om de situatie bij de in Nijmegen gevestigde chipmaker te 'bevriezen'. Hij verbood tijdelijk onder meer veranderingen in de bedrijfsvoering of de overdracht van patenten. De minister zegt daarmee te hebben voorkomen dat de Chinese eigenaar het bedrijf zou "leegtrekken". Vrijwel tegelijkertijd greep ook de rechter in bij Nexperia. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam schorste de topman en zette het moederbedrijf op afstand. Beijing reageerde door de export van chips die Nexperia in China produceert stil te leggen. Dat brengt ons tot de relevantie voor de autowereld. De exportstop zorgde namelijk vrijwel meteen voor leveringsproblemen, met name bij westerse autofabrikanten.

Het ministerie van Economische Zaken is sindsdien in gesprek met de Chinese autoriteiten om tot een oplossing te komen. Die gesprekken worden in heel Europa met belangstelling gevolgd, ook gezien de al flink opgelopen chiptekorten. De gekozen volgorde kwam Karremans op kritiek te staan, ook vanuit de Nederlandse technologiesector. "Wat hier belangrijk is, is dat je praat voordat je escaleert", zei ASML-topman Christophe Fouquet zondag in het tv-programma Buitenhof. "En dat is deze keer misschien andersom gegaan."

China geeft inmiddels weer exportvergunningen af. Karremans vertrouwt erop dat het land daarmee doorgaat, en dat er ook daadwerkelijk chips worden geleverd aan Europese afnemers. Zolang de door de ondernemingskamer getroffen voorzieningen van kracht zijn, ziet de minister "geen onaanvaardbare risico's" in het opschorten van de maatregelen die hij eerder trof. Hij schrijft ook dat de Chinese tak van Nexperia zijn leven lijkt te hebben gebeterd.

EU-commissaris blij, Wingtech wil meer

Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel en Economische Veiligheid) is blij dat Nederland de beperkende maatregelen bij chipfabrikant Nexperia opschort. Hij spreekt op X van "een belangrijke stap in het stabiliseren van onze strategische toeleveringsketen voor chips".

Wingtech, het Chinese moederbedrijf van de Nijmeegse chipmaker Nexperia, verwacht meer stappen van de Nederlandse overheid om de problemen rond het bedrijf op te lossen. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf laten weten, nu demissionair minister van Economische Zaken Vincent Karremans (VVD) zijn ingreep bij Nexperia heeft opgeschort "als een blijk van goede wil" richting China.