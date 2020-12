Kans op ernstig ongeluk grootst in oude binnenstad

Voor 10.000 buurten in Nederland onderzocht RTL Nieuws, op basis van cijfers van Rijkswaterstaat en TomTom, hoe vaak daar een ernstig verkeersongeval plaatsvindt. Wat bleek: in oude binnensteden ligt dat aantal bovengemiddeld hoog. In 777 buurten is de kans op een ernstig ongeval maar liefst vijf keer zo hoog als gemiddeld. Een belangrijk deel daarvan is een buurt in een oude binnenstad. De absolute koplopers zijn d'Oude Morsch in Leiden, Leidsebuurt Zuidwest in Amsterdam en de Lange Elizabethstraat en de omgeving Mariaplaats in Utrecht.

Leiden steekt er met kop en schouders bovenuit. Maar liefst zes van de 20 buurten met het hoogste risico op een ernstig ongeval liggen in Leiden. Ook hier is het probleem vooral te vinden in de binnenstad. De gemeente Leiden laat aan RTL weten dat het de komende jaren extra intensief gaat werken aan meer 30 km-zones, meer verkeersluwe zones en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Daarvoor ontving het van het Rijk krap €1 miljoen subsidie.

Dat het juist in oude binnensteden vaak helemaal misgaat, ligt volgens hoogleraar Bert van Wee van de TU Delft voor een belangrijk deel aan de inrichting. De steden zijn uiteraard niet gebouwd met het huidige verkeer en verkeersaanbod in gedachten. Er is ook weinig tot geen ruimte voor een andere inrichting, vanwege de bebouwing. Van Wee betoogt tegenover RTL dat een groot deel van de oplossing gezocht kan worden in het verbieden van gemotoriseerd verkeer in meer delen van de binnensteden. Ook meer drempels en een lagere snelheidslimiet kunnen helpen. Uit het onderzoek bleek verder dat in stedelijk gebied te hard én agressief rijden vaker dan gemiddeld voorkomt.