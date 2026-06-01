Door een potentieel probleem met de boordlader van bepaalde exemplaren van de nieuwe BMW iX3 zou je een elektrische schok kunnen krijgen. Dat klinkt heftig en voor zowel de iX3-eigenaren als BMW heel ongewenst. De Nederlandse situatie is echter niet zo schokkend.

'Risico op elektrische schokken in de nieuwe BMW iX3', kopt het Duitse Auto Motor und Sport. Door een potentieel probleem met de boordlader zou er tijdens het laden van de iX3 spanning op de carrosserie kunnen komen te staan, met kans op een elektrische schok bij aanraking van de auto tot gevolg. Schokkend dus, maar vooral in letterlijke zin.

Volgens de Duitse KBA heeft BMW voor de BMW iX3 een terugroepactie op touw gezet. Daar zijn wereldwijd slechts 145 auto's bij betrokken. Het gaat om exemplaren die tussen 25 november 2025 en 20 februari 2026 zijn geproduceerd, zo schrijft Auto Motor und Sport. Uit navraag bij de Nederlandse importeur blijkt dat het in Nederland om in totaal 15 auto's gaat. Daarvan zouden het gros demonstratievoertuigen zijn die bij BMW-dealers staan. Slechts twee exemplaren rijden bij particuliere of zakelijke rijders rond. Volgens de importeur worden zij momenteel benaderd door hun dealers. De boordladers van deze iX3's moeten binnen twee weken gerepareerd of vervangen zijn. Van een uitleverstop van fonkelnieuwe BMW's iX3's is dus geen sprake.

Er zouden zich volgens de KBA als gevolg van het defect geen incidenten met letsel of schade hebben voorgedaan. Het potentiële defect zou tijdens routine-inspecties zijn ontdekt.