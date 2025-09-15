In het voorjaar presenteerde Tesla een opmerkelijk kale en flink goedkopere versie van de buitenissige Cybertruck. De achterwielaangedreven Long Range was blijkbaar geen succes, want hij is nu alweer geschrapt.

De Tesla Cybertruck was er aanvankelijk als tweemotorige All-Wheel Drive en als driemotorige en razendsnelle Cyberbeast. Beiden zijn erg snel en de uitrusting van de twee is even vergelijkbaar als riant, dus er was ruimte voor een goedkopere instapversie.

Die Long Range RWD werd in april aangekondigd en stond direct in de (Amerikaanse) configurator. De auto was aanzienlijk minder snel dan de vierwielaandrijvers en doet het zonder het rolluik voor de laadbak, zonder het tweede touchscreen voor achterpassagiers, zonder luchtvering en zonder doorlopende lichtbalk achter. Ook heeft hij minder luidsprekers, een minder fraai afgewerkt interieur en zelfs andere bekleding, wat voor een Tesla best opmerkelijk is. Bij andere modellen doet het merk namelijk zijn best om hardwarematige verschillen tussen uitvoeringen tot een minimum te beperken, maar hier was er dus best wat verschil.

Was, inderdaad, want ondanks al die moeite is de RWD alweer uit de configurator verdwenen. De vanafprijs in de VS stijgt daarmee van 69.990 dollar naar 79.990 dollar (dik 68.000 euro), al krijg je voor dat hogere bedrag ook wel daadwerkelijk meer ‘truck’. Afgaande op verschillende social media en fora zijn er wel degelijk RWD's afgeleverd, maar deze versie van de Cybertruck zal waarschijnlijk altijd een zeldzaamheid blijven.