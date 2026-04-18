Kabinet wil lage- en middeninkomens met subsidie in elektrische auto helpen

In combinatie met sloopregeling

Het kabinet sorteert voor op een nieuwe aanschafsubsidie voor elektrische auto's in combinatie met een sloopregeling.

Het kabinet wil een subsidie in het leven roepen om mensen met een laag inkomen of middeninkomen te helpen bij de aanschaf van een elektrische auto, bevestigen bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws. Daarvoor zouden zij dan hun brandstofauto moeten inruilen. Er zou 50 miljoen euro voor worden uitgetrokken. Ook zouden bedrijven meer ruimte krijgen om groene investeringen te doen. De belastingkorting daarvoor zou van 40 naar 45 procent gaan.

De maatregelen maken onderdeel uit van het pakket energiemaatregelen dat het kabinet maandag presenteert. Dit weekend overleggen de ministers nog met verschillende oppositiepartijen, aangezien de coalitie van D66, VVD en CDA geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Exacte bedragen kunnen daardoor nog veranderen, benadrukken ingewijden.

Het kabinet wil ook de onbelaste kilometervergoeding verhogen en een noodfonds voor de energierekening vullen. Bronnen zeiden tegen het ANP dat het kabinet waarschijnlijk minder dan 1 miljard euro voor het pakket uittrekt.

Elektrische Auto

