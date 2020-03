Jubilea: 70 jaar Volkswagen Transporter

Het is in Wolfsburg tijd voor een klein feestje, want de Transporter bestaat deze maand precies zeventig jaar. Het ondertussen iconische busje is uitgegroeid tot één van de bestverkochte bedrijfsauto’s, met een totale productie van meer dan 13 miljoen stuks.

Volkswagen heeft met de Transporter de langstlopende productie van een bedrijfsauto in handen. De allereerste Transporter, ook wel T1 in de volksmond, rolt op 8 maart 1950 van de productieband. Dit gebeurt nadat Volkswagen een jaar eerder een handgemaakt prototype heeft gepresenteerd. De T1, te herkennen aan de in tweeën gedeelde voorruit, krijgt de motor bij de achteras en wordt uiteindelijk als bestelbus en als personenauto geproduceerd. De meest iconische versie is wellicht de in 1951 gepresenteerde Samba-uitvoering. Deze herken je aan alle zijruiten die rondom de hele koets worden geplaatst. Eigenaren kunnen in de bestelbus tot 750 kg aan bagage kwijt. Halverwege de productie wordt de hele lijn van Wolfsburg naar Hannover verplaatst. Als in 1967 de T2 zich laat zien, hebben 1,9 miljoen klanten een Transporter gekocht.

T2 en T3

Voortbordurend op het voorgaande succes houdt Volkswagen bij de T2 stevig vast aan het ontwerp van de T1. Het wordt een iets moderner geheel, met een strakkere voorkant met voortaan een grote voorruit en een nieuwe grille. De zijdeur is nu een schuifdeur en voor het eerst wordt er van de Transporter een camper gebouwd. Tot 1979 bouwt Volkswagen 2,14 miljoen exemplaren. Daarmee stopt de productie overigens niet, want tot 2013 wordt de T2 doorgebouwd in het Braziliaanse Sao Paulo. In Hannover wordt ondertussen de T3 gebouwd: een geheel nieuw en vooral modern ontwerp. Diesels worden aan het gamma toegevoegd, net als de eerste officiële California-camperversie. Bij het ontwerp is gelet op een verbeterde veiligheid en vooral een betere wegligging. Halverwege de jaren 80 verbetert Volkswagen de techniek en komt het met turboblokken en zelfs vierwielaandrijving. In totaal zien 1,3 miljoen T3’s het levenslicht.

T4, T5 en T6

Begin jaren 90 ontmoeten we de T4. De Transporter belandt in een nieuw hoofdstuk, want de motor en aandrijving worden naar de voorkant van de bus verhuisd. Verder kenmerken een ronder ontwerp, (optioneel) een langere koets en een breed scala aan motoren de vierde generatie. Met de bus heeft Volkswagen meerdere doelen: van bestelbus met dubbele cabine tot pick-up en van Caravelle tot Multivan. In 2003 neemt de T5 het stokje over. Dit is de basis voor de bestelbus die we tot de dag van vandaag kennen. Bij het ontwerp is meer dan ooit gelet op het comfort van de inzittenden en krijgt de bestelbus de beschikking over alle nieuwe technieken en gemakken. De T6 dient zich in 2015 aan, maar is niet meer dan een doorontwikkeling van de T5. De koets wordt iets meer in lijn met de rest van de moderne familie getrokken. De motoren maken daarnaast een flinke vernieuwingsslag. De gefacelifte T6 staat sinds enige tijd bij de dealers. Volkswagens totale teller van Transporters staat op dik 13 miljoen stuks. Naar verluidt wordt over enige tijd een volledig elektrische ID-bus gepresenteerd. Zou dat het einde betekenen van een iconische naam?