Jos Verstappen volgend F1-weekend terug achter het stuur

Niet alleen Max Verstappen, maar ook vader Jos Verstappen komt in actie volgende week in Oostenrijk. Verstappen senior stapt achter het stuur van een klassieke raceauto van McLaren.

Ongetwijfeld zal het af en toe nog wel eens jeuken bij Jos Verstappen als hij zoon Max bezig ziet in de Formule 1. Voor de inmiddels 51-jarige voormalig F1-coureur is het alweer bijna twintig jaar geleden dat hij voor het laatst in actie kwam in de Formule 1. Volgend raceweekend kan hij er toch weer een klein beetje aan proeven, al gaat hij wel een heel stuk verder terug in de tijd dan 2003 en rijdt hij in een CanAm-raceauto.

Verstappen rijdt in Oostenrijk namelijk mee in de Legends Parade, waarin diverse oudgedienden uit de racewereld hun opwachting maken. Aan Jos Verstappen de eer om een McLaren M8F uit 1972 over de Red Bull Ring te manoeuvreren. Een auto uit zijn geboortejaar dus.

Er zijn nog meer voormalig Formule 1-coureurs van de partij, onder wie David Coulthard (die rijdt in een McLaren M6B), Juan Pablo Montoya (McLaren M8F), Mark Webber (Lola '1165') en Alexander Wurz (McLaren M8C). Bijzonder is dat ook Red Bull-topman Dr. Helmut Marko meerijdt. De 80-jarige rijdt in een BRM uit 1970. Marko was zelf als coureur vooral succesvol in het endurance-racen in de jaren 70 en won in 1970 en 1971 de 24 uur van Le Mans. De Oostenrijker was ook een veelbelovend F1-coureur, maar moest als gevolg van een noodlottig incident in de Grand Prix van Frankrijk in 1972, waarbij hij een oog verloor, zijn actieve loopbaan beëindigen.