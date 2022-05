Jos Verstappen teleurgesteld in Red Bull na GP van Monaco

Hoewel Max Verstappen afgelopen zondag in Monaco op het podium eindigde, had er volgens vader Jos Verstappen meer in gezeten. Hij is teleurgesteld met de derde plek en vindt dat Red Bull andere keuzes had moeten maken.

Max Verstappen had in Monaco geen topweekend, want teamgenoot Sergio Pérez had in de trainingen en kwalificatie duidelijk de overhand en won de race. Door een strategische misser van Ferrari schoof Verstappen toch nog een plekje naar voren. Vader Jos Verstappen had liever gezien dat Red Bull strategisch meer uit de race had gehaald voor zijn zoon. Daarbij haalt hij aan dat Max momenteel kampioenschapsleider is en de focus van het team daarom op hem had moeten liggen.

Verstappen senior verklaart in een column voor Verstappen.com dat het team Max eerder naar binnen had moeten roepen om te wisselen van de regenbanden naar Intermediates: "Pérez won de race feitelijk door die vroegere pitstop. Dat kan het team misschien nog uitleggen als een gok, maar ze hadden bij bijvoorbeeld Gasly al gezien dat de Intermediates op dat moment de beste optie waren. Ik had graag gezien dat ze voor Max waren gegaan, maar ik ben natuurlijk niet helemaal objectief. Ik denk dat er hier tien punten van Max zijn weggegooid." Zonde, zo vindt Verstappen, omdat Ferrari erg sterk is en zeker met al twee uitvalbeurten achter de rug duidelijk is dat ieder punt telt.

In de race naar de titel had Verstappen vanwege de positie in het kampioenschap graag een voorkeursbehandeling gezien voor zoon Max: "De kampioenschapsleider, Max dus, is in die zin niet geholpen door de gekozen strategie. Het viel nu volledig de kant van Checo op. Dat was voor mij teleurstellend en had ik voor de kampioenschapsleider graag anders gezien." Over de RB18 is de voormalig F1-coureur ook nog niet helemaal enthousiast. De auto is nog niet op het punt waar hij 'm graag had gezien voor zijn zoon: "We hebben allemaal kunnen zien dat het een moeilijk weekend voor hem was. Dat begint met de auto, die simpelweg nog niet de karakteristiek heeft voor zijn rijstijl. Max heeft bij de vooras veel te weinig grip. En juist in Monaco, met al die korte bochtjes, heb je een auto nodig die heel snel draait."