Je eerste liefde vergeet je nooit. Daarom blikken wij samen met onbekende Nederlanders terug op hun eerste auto. We draaien de klok terug naar 1991, toen Joost Boers zijn eerste auto kocht: een Volvo 66.

Je kunt je autocarrière bijna niet saaier beginnen dan met een Volvo 66 …

“Die eerste auto is natuurlijk vooral een vervoermiddel. Ik kon hem bij een garagebedrijf tegen een goede prijs kopen en wilde ervaren hoe zo’n Daf was doorgegroeid naar een heuse Volvo. De automaat was natuurlijk een grappige bonus maar ik vond het wel een mooi experiment. Ik had al wel het plan om er een mooie stereo in te bouwen. De Pioneer radio-cd speler én de boxen had ik al in huis voordat ik de sleutels van de auto in handen had gekregen. De stalen hoedenplank en kofferbak vormden écht een super klankkast. En ik had Pioneer plakletters bij de radio geregeld, die kwamen in de volle breedte op de achterruit”

Joost bij een van zijn latere auto's, een Fiat Cinquecento Sporting waarmee hij veel buitenlandse avonturen heeft beleefd.

Ik ken je een beetje, een sleutelaar ben je niet echt. Dus deze auto was vrij van problemen?

“Toen ik van het terrein van de garage reed, moest ik inhouden voor een fietser op het fietspad. Mijn broer, die me met de Fiat Panda van mijn moeder had gebracht, zag dat niet en reed achterop. Dus gelijk een verkreukelde achterkant. Maar niet zo veel schade aan mijn auto, ik kon ermee blijven rijden. Op een gegeven moment trilde de auto tijdens het rijden regelmatig. Ik vermoedde een lager en ging naar de plaatselijke Volvo-dealer. Toen was er niets te zien of te merken, dat heb je dan natuurlijk weer. Een paar dagen later wilde ik op een kruising wegrijden en brak het nippeltje van de gaskabel los. Daar sta je dan. Dus weer de garage gebeld en die stuurde hulp. De monteur die de auto reed achter de sleepwagen merkte op dat er veel trillingen waren. Dus met het kabeltje werd ook dat probleem opgelost. Gelukkig was dat niet superduur. Maar toen ik ‘m wat langer had ontdekte ik dat er onder de rubber mat van de kofferbak enorm veel natte kranten lagen. Geen goed teken, maar ik kon gelukkig geen roest ontdekken. Er was daar wel iets mis.”

Heb je er nog lange ritten mee gemaakt?

“Valt op zich wel mee, ik was net afgestudeerd en moest nog in dienst. Dus ik reed vooral in de buurt wat rond. En een paar ritten, bijvoorbeeld naar de provincie Zeeland voor het strand. De automaat was wel fijn, alleen je moest best wat gas geven om weg te rijden, dat was wel even wennen. Reed het, dan ging het lekker vlot. En het verbruik viel me op het gevoel ook wel mee, de eerste keer tanken was ik echt even benauwd hoe veel dat zou kosten. Zo’n Volvo mét automaat was in mijn ogen niet gemaakt voor een laag verbruik.”

Het wagenpark van de familie Boers in de kleuren van de Nederlandse vlag. de rode Fiat Uno van zijn moeder, de witte Citroën Visa van zijn vader en de blauwe Fiat Panda die de Volvo 66 opvolgde op een rijtje.

Dus je bent alles bij elkaar tevreden over de Volvo geweest?

“Eerlijk gezegd heb ik ‘m maar een paar maanden gehouden. Door de schade kreeg ik wel een uitkering van de verzekering, ondanks dat de auto feitelijk total loss was. Ik ging in dienst in Voorburg waardoor ik iedere dag vroeg op het station moest zijn en natuurlijk ook weer later terugkwam. Ik kon de Volvo best aardig inruilen voor een veel jongere Fiat Panda - dat leek me beter gezien de mankementen die ik inmiddels had meegemaakt. De radio kon ik overzetten dus dat was een aantrekkelijke deal. Later heb ik uitgerekend dat ik, met het verzekeringsgeld van de schade en de inruil, de Volvo per saldo, echt álles meegerekend: verzekering, benzine, wegenbelasting en reparaties, met winst heb gereden!”

Eigenaar Naam Joost Boers Bouwjaar 1968 Woonplaats Nederhorst den Berg Beroep Community manager Eerste auto: Volvo 66 (1980) Gekocht voor fl. 1.500 met 65.000 km Droomauto Abarth 500eC Turismo Huidige auto: Jeep Avenger