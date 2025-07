Jongeren positiever over occasions en EV's dan ouderen

Over het algemeen zijn Nederlanders wat positiever gaan denken over de aanschaf van tweedehands auto's, zo blijkt uit onderzoek van Autoscout24. 15 procent is daar sinds vorig jaar positiever over gaan denken, logischerwijs vanwege de snel stijgende prijzen van nieuwe auto's. Vooral bij jongvolwassenen is er duidelijk groei, want van de 18- tot 34-jarigen staat maar liefst 23 procent er positiever tegenover. Bij ouderen (55-64) is dat slechts 7 procent.

Er is een ander duidelijk verschil tussen jonge potentiële autokopers en oudere. Zo is het aandeel jongeren dat positiever is gaan kijken naar de koop van een elektrische auto vanwege het milieu maar liefst twee keer zo groot als het aandeel ouderen: 26 tegen 13 procent. Bij de jongvolwassenen geeft 32 procent bovendien aan postiever naar EV's te zijn gaan kijken vanwege meer luxe en comfort dat die zouden bieden.

Autoscout24 vindt het een goede ontwikkeling dat jonge autokopers meer interesse tonen in EV's. Tegelijkertijd ziet het een uitdaging bij oude autokopers: “Het groeiende enthousiasme onder jongvolwassenen is een veelbelovende ontwikkeling voor de toekomst van elektrische occasions. Gerichte voorlichting en transparantie zijn essentieel om de generatiekloof op de EV-occasionmarkt te verkleinen," aldus Country Manager Dorianne Richelle.