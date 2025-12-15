Ga naar de inhoud
Jonge autospotters in beeld in jeugddocumentaire

Spottertjes

Spottertjes
Joas van Wingerden

We hebben in de loop der jaren heel wat 'In het Wild'-inzendingen gehad en over het algemeen kwamen die niet van heel jonge mensen. Toch zijn er ook nog jonge autospotters actief in Nederland. Daar is deze week een documentaire over te zien.

Autoliefhebberij is van alle tijden én leeftijden. Dat blijkt wel uit de jeugddocumentaire Spottertjes, die zondag 21 december om 19.20 uur te zien is bij Zapp, op NPO 3. Daarin worden twee bevriende jonge autospotters gevolgd: Jan (13) en Kursat (14). Ze gaan samen op jacht naar bijzondere auto's om op de foto te zetten.

Het blijkt een hobby te zijn die niet door iedereen begrepen wordt, maar de jongens laten zich niet zomaar ontmoedigen en laten zien dat uitgerekend dit jongeren op een heel leuke manier verbindt. "Al snel ontdekte ik dat het niet alleen om auto’s ging, maar om een wereld waarin je jezelf mag zijn en waar weinig geoordeeld wordt. Iets wat naar mijn mening zelden is tegenwoordig. Het raakte me hoe gelukkig ze werden van iets ogenschijnlijk eenvoudigs als het moment van een voorbijrijdende auto", aldus regisseur Geertje Hadderingh.

