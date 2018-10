Jo Stenuit tekent nieuwe Mazda's

De 49-jarige Jo Stenuit gaat een trapje hoger in Mazda's Europese designladder. Hij verruilt zijn functie als hoofd van de afdeling Interior Design en Brand Style voor Design Director bij Mazda's Europese tak.

Stenuit volgt hiermee de in augustus afgetreden Kevin Rice op. De Britse tekenaar van de huidige MX-5 en CX-5 gaf afgelopen zomer aan na vier jaar te willen stoppen. Met zijn Europese team onder zich, rapporteert Stenuit aan Ikuo Maeda, Global Design Chief, en Hajime Seikaku, Vice-President van Mazda's Europese R & D Centre in Oberursel.

De Belgische ontwerper studeerde in Londen aan de Royal College of Art en is sindsdien al twintig jaar werkzaam bij het Japanse automerk. Hij werkt op dit moment al in het ontwerp- en ontwikkelingscentrum in het Duitse Oberursel. Als hoofd van de afdeling Interior Design en Brand Style was hij verantwoordelijk voor het interieurdesign van Mazda's huidige modellen en moest hij het Mazda-merk in Europa verbeteren. Hij was daarnaast hoofdontwerper van twee concept-cars: de Kiyora (2008) en Hakaze (2007).

Het Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Oberursel is één van Mazda's drie wereldwijde centra. Naast technologische innovatie voor de Europese markt behoort het ontwerpen van nieuwe modellen tot de hoofdactiviteiten. In totaal werken zo'n 100 medewerkers uit twaalf landen in het ontwikkelingscentrum.