Jewel E: elektrische dubbeldekker

Geen zorgen, AutoWeek is niet veranderd in Busweek. Toch schenken we graag aandacht aan de Jewel E, een volledig elektrische dubbeldekker die perfect in het Londense straatbeeld lijkt te passen.

In Londen rijden diverse dubbeldekkers rond, maar de in 2011 gelanceerde diesel-hybride New Routemaster van Wrightbus het bekendste voorbeeld van is (foto 8). Hoewel een dergelijke geëlektrificeerde dubbeldekker al heel wat was voor het jaar waarin de New Routemaster werd gepresenteerd, wordt inmiddels nagedacht over de komst van volledig elektrische stadsbussen. Daar komt deze elektrische dubbeldekker om de hoek kijken: de Jewel E.

De Jewel E is een elektrische dubbeldekker van Equipmake, een Engels bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in elektrische aandrijflijnen. Equipmake heeft de Spaanse busbouwer Beulas aangehaakt voor de rest van de elektrisch aangedreven dubbeldekker. Beulas verkoopt momenteel al een bus met de naam Jewel. De Jewel E heeft afhankelijk van zijn exacte configuratie een tot 545 pk en 3.500 Nm sterke elektrische aandrijflijn die zijn energie put uit een maximaal 543 kWh groot accupakket. De dubbeldekker moet daar volgens zijn scheppers zo'n 400 kilometer ver mee kunnen komen. Volgens Equipmake is de actieradius groot genoeg om een dag als stadsbus ingezet te worden. 'S nachts kan de boel weer volgeladen worden met een snellader.

Equipmake wil de Jewel E eind dit jaar in de praktijk gaan testen, volgend jaar moet de productie al starten. De Jewel E voldoet volgens het bedrijf aan alle eisen die de autoriteiten eraan stellen in de Transport for London (TFL)-plannen die vanaf 2024 in gang worden gezet.