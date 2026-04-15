De Jensen Interceptor reïncarneert nog dit kwartaal en wel als Jensen Interceptor GTX. We krijgen nu een nieuwe teaserplaat te zien.

Begin dit jaar konden we je al een schimmig silhouet van een gloednieuwe Jensen laten zien; de spiritueel opvolger van de iconische Jensen Interceptor. Nu blijkt dat die ook werkelijk Jensen Interceptor heet, met de toevoeging GTX erachter. Dat laatste is mogelijk enkel de naam van de versie waar het straks mee begint. Waar diverse iconische namen uit het verleden de afgelopen jaren op auto's werden gedrukt die die namen eigenlijk niet waard zijn, zit het bij de nieuwe Interceptor waarschijnlijk wel goed.

Jensen International, het bedrijf achter de nieuwe Jensen Interceptor, stelt dat de Jensen Interceptor GTX een met de hand gebouwde sportauto met een aluminium chassis én koets wordt, met als kloppend hart een heuse speciaal voor dit model gebouwde V8. Bovendien moet de nieuwe Interceptor 'een analoge rijervaring' bieden. Reken dus op een handbak en een gebrek aan moderne systemen die zich grondig met het rijgedrag bemoeien.

Hoewel het nieuwe Jensen officieel niets van doen heeft met het eerder deze eeuw definitief ter zielen gegane Jensen Motors, is er toch een link. Begin jaren 70 werd de Noor Kjell Qvale grotendeels eigenaar van Jensen Motors en zijn zoon, Jeff Qvale, is bij dit nieuwe project betrokken. We kennen Jeff Qvale ook nog van de Qvale Mangusta. Hopelijk wordt de nieuwe Jensen Interceptor een groter succes.