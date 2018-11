Jeep's pick-up heet 'Gladiator'

Zojuist schreven we over de naam die Hyundai's nieuwste kolos gaat krijgen en nu is ook bekend hoe de nieuwste telg van Jeep gaat heten: Gladiator.

In Nederland staan pick-ups niet hoog in de verkoopstatistieken, maar de Noord-Amerikanen worden er ontzettend warm van. De komst van een pick-up van Jeep houdt de gemoederen daar al jaren bezig en nu is eindelijk bekend hoe die Wrangler-met-laadbak gaat heten: Gladiator. De Jeep-adepten van JeepScramblerForum.com hebben op de website van FCA Automobiles koststondig een hoekje gezien dat voor de Gladiator was ingericht.

De modelnaam van Jeep's op de Wrangler gebaseerde pick-up, die straks in Los Angeles aan het grote publiek wordt getoond, was voorheen nog onbekend. Als we kijken naar het verleden van Jeep, dan waren onder andere de namen Scrambler, Comanche en Gladiator mogelijk. Begin jaren zestig werd de Gladiator op de markt gebracht, een model dat verspreid over diverse merken binnen het moederbedrijf tot de tweede helft van de jaren tachtig werd gebouwd. In de vorm van de Comanche werd tussen 1985 en 1992 een pick-upversie van de Cherokee geleverd. Dan is er nog de CJ-8, een in 1981 gelanceerde variant van de CJ-7 met een relatief kleine laadbak. Op die smaak was het Scrambler-pakket te bestellen, iets wat veel klanten dan ook deden en wat de CJ-8 uiteindelijk de bijnaam 'Scrambler' gaf. Gladiator blijkt gewonnen te hebben, een naam die in 2005 nog op een concept-car die vooruitblikte op de komst van een nieuwe pick-up werd geplakt.