Jeep Wrangler met V8 gesnapt

Jeep is de testfase gestart van wat een wel heel heftige variant van de Wrangler lijkt te worden. Op deze verse set spionagefoto's is namelijk een testexemplaar met een achtcilinder in z'n snuit te zien!

Jeep kwam eerder deze maand onverwachts uit de hoek door de Wrangler Rubicon 392 Concept te presenteren, een Wrangler met een machtige achtcilinder in zijn vierkante neus. De drie cijfers stonden voor de cubic inches die de achtcilinder groot is, een inhoudsmaat die zich laat omrekenen naar 6,4-liter. Dat is het slagvolume van de bekende Hemi V8 die Fiat Chrysler Automobiles te pas en te onpas in zijn modellen lepelt. Jeep verklaarde bij de presentatie van het studiemodel dat de auto puur diende om de reacties erop te peilen, maar dat blijkt niet het volledige verhaal te zijn. Het merk rijdt immers al vrolijk testrondjes met een van een V8 voorziene Wrangler!

Op het eerste gezicht is de Wrangler op deze foto's 'gewoon' een Rubicon-uitvoering, de smaak die fabriek-af van Jeep is uitgerust met een arsenaal aan aanpassingen die de Rubicon in het terrein tot de meest vaardige Wrangler maakt. Onderaan de bilpartij zijn echter twee sets van twee uitlaateindstukken te zien. Inderdaad, net als bij de Wrangler Rubicon 392 Concept voor elke uit vier pitten bestaande cilinderbanken één. De vier- en zescilinders moeten het zonder dergelijke uitbundige stortkokers stellen. Wanneer de 'Wrangler V8' op de markt verschijnt is nog niet duidelijk, al hoeven we hem in Nederland zeer waarschijnlijk überhaupt niet te verwachten. Leuk weetje: de Wrangler is nooit officieel met een achtcilinder geleverd. Voorganger CJ was echter wél met een V8 te krijgen.