Jeep Wrangler met machtige V8 breekt los

Jeep levert de huidige generatie Wrangler onder meer met vier- en zescilinders, maar een V8 is de ruige offroader tot op heden altijd vreemd geweest. Tot nu. Jeep geeft de Wrangler namelijk een topversie met achtcilinder. De nieuwkomer heet voluit Jeep Wrangler Rubicon 392. Het getal in z'n modelnaam staat voor het aantal cubic inches dat omgerekend naar cc een slagvolume van 6,4 liter oplevert.

Jawel, de Wrangler Rubicon 392 heeft een atmosferische 6.4 Hemi V8 in z'n vierkante neus liggen, een machine die de Wrangler aan 477 pk en 637 Nm koppel helpt. Daarmee is het veruit de krachtigste Jeep Wrangler ooit. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) weet de topversie in slechts 4,5 seconden af te leggen. Gestoord. Schakelen gaat met een achttraps automaat met schakelflippers. De 392 Rubicon is de afgeleide van de Wrangler 392 Concept die Jeep eerder dit jaar liet zien. Net als die showauto is de productieversie meer dan slechts een krachtige versie van de Wrangler. Je moet de variant zien als wat de Raptor-smaak tot de Ford F-150 is. Dat betekent dat ook de Wrangler 392 Rubicon onder meer stevig is opgehoogd. De Rubicon 392 staat 5 centimeter hoger op z'n poten dan een reguliere Wrangler. Minstens zo opvallend zijn de 33-inch grote offroadbanden die om de 17-inch grote wielen zijn gevouwen. Achter die wielen houdt zich overigens krachtigere remmerij schuil. Het mag geen verrassing heten dat de Wrangler Rubicon 392 dankzij zijn grote sloffen en aangepaste onderstel niet alleen door dieper water kan rijden, maar ook gunstiger aan- en afrijhoeken heeft.

Vanbuiten is de de Jeep Rubicon 392 onder meer te herkennen aan z'n motorkap met luchthapper en aan z'n 392-badges. In z'n binnenste krijgt de krachtige Wrangler onder meer een nieuw instrumentarium. Ook hier natuurlijk een hele rits 392-badges, onder andere op de met leer beklede stoelen. Of de Jeep Rubicon 392 ook naar Nederland komt? We verwachten van niet, maar hopen kan altijd.