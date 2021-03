Jeep Wrangler Magneto Concept is elektrische Wrangler

Jeep zinspeelt al even op de komst van een volledig elektrische Wrangler en het is de Wrangler Magneto Concept die als concrete vooruitblik op die auto dient. De auto is gebaseerd op de driedeurs Wrangler in Rubicon-uitdossing, maar moet het dus zonder de 3.6 V6 benzinemotor doen. Op de plek waar die zescilinder normaliter dienstdoet, ligt een 289 pk en 370 Nm sterke elektromotor die zijn energie put uit een 70 kWh accu.

Het is opvallend dat Jeep de Wrangler Magneto Concept van één elektromotor voorziet. Dat betekent namelijk dat de Amerikanen heel bewust niet voor de montage van een elektromotor in elk wiel kiezen. De auto is vierwielaangedreven, maar dus gewoon dankzij de reguliere aandrijfas en differentiëlen. Minstens zo opvallend: de Wrangler Magneto Concept heeft gewoon een handgeschakelde zesbak. Het accupakket bestaat uit vier delen, waarvan er twee aan weerszijden van de aandrijfas liggen. Een derde deel zit onder de motorkap, een vierde in de bagageruimte. Jeep zegt niet hoe ver de Wrangler Magneto Concept op één acculading komt, maar geeft wel aan dat de elektrische Wrangler in 6,8 tellen een snelheid van 97 km/h (60 mph) bereikt. Om het EV-gehalte kracht bij te zetten, is de auto rondom van blauwe accenten voorzien.

Jeepster Beach Concept

Er valt meer digitale pracht en praal van Jeep te bewonderen. Zo tilt het merk een zogenoemde restomod op basis van een uit 1968 stammende Jeepster op het podium. De goudgele Jeepster Beach Concept heeft ondanks zijn klassieke koets gewoon een moderne krachtcentrale. Onder de kap ligt namelijk een tot 345 pk gekietelde versie van de geblazen 2.0 viercilinder die Jeep in de Wrangler levert. Ook zien we in het interieur een modern Wrangler-dashboard met klassieke invloeden.

Jeep heeft verder nog de Wrangler Orange Peelz klaarliggen, een met Mopar-onderdelen volgehangen Wrangler. Ook pick-up broer Gladiator krijgt in de vorm van de Gladiator Red Bare een met extraatjes bedeelde showversie. Bij deze twee valt ook de knipoog naar het verleden op. Vooral de geblokte bekleding in het interieur ziet er lekker retro uit.