Jeep Wrangler: inmiddels al 5.000.000 keer gebouwd

CJ-opvolger Jeep Wrangler is net als zijn voorganger een begrip in autoland geworden. Dat bewijst de ruige offroader nu ook met zijn productieteller. Inmiddels zijn er van de Jeep Wrangler namelijk 5 miljoen exemplaren gebouwd.

De Jeep Wrangler is een van de meest herkenbare offroaders en schaart zich daarmee in het rijtje waarin je ook modellen als de Mercedes-Benz G-klasse en Land Rover Defender aantreft. De Wrangler heeft mogelijk sterk bijgedragen aan het fenomeen dat niet-autokenners offroadmodellen als 'jeep' bestempelen. De eerste generatie van CJ-opvolger Jeep Wrangler ging 37 jaar geleden in productie in de fabriek van American Motors Corporation en deze week is het vijf miljoenste exemplaar gekocht door een klant in het in de Amerikaanse staat New Jersey gelegen Camden. De ongetwijfeld gelukkige klant krijgt van Jeep onder meer voor 5.000 dollar aan Jeep Performance Parts.

De Jeep Wrangler is inmiddels al even aan zijn vierde generatie toe. De actuele Wrangler (JL) draait namelijk mee sinds 2017. Van oer-Wrangler YJ zijn tussen 1987 en 1995 zo'n 630.000 stuks verkocht. De tweede generatie Wranler - de TJ - kwam in 1996 en werd zes jaar geleden opgevolgd door de huidige Wrangler.