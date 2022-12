Jeep Wrangler ‘by Oger’: échte PC-Hoofttractor

Ken je de term ‘PC-Hoofttraktor’ nog? Deze bijnaam voor SUV’s is al heel lang niet meer in trek, maar met de Jeep Wrangler ‘by Oger’ wel toepasselijker dan ooit.

Voor wie niet zo thuis is in de betere herenmode: Oger is een luxe herenmodezaak met een klein aantal vestigingen in Nederland en België. De bekendste daarvan zit op de Pieter Cornelisz. Hooftstraat in Amsterdam, de straat waaraan de SUV de inmiddels stokoude bijnaam ‘PC-Hoofttraktor’ ontleende. Al die dubbel geparkeerde X5’s en Range Rovers in ‘de PC’ wekten zo’n twintig jaar geleden kennelijk nogal wat ergernis op.

We kunnen de term weer afstoffen, want Oger komt in samenwerking met dealer Kien zélf met twee ‘SUV’s’. De term ‘terreinwagen’ is bij de Jeep Wrangler weliswaar beter van toepassing, maar Oger en Kien doen er alles aan om te voorkomen dat kopers echt het terrein in gaan met deze modieuze Jeeps. Dat begint al bij de naam van het rode exemplaar: Urban Cruiser. Jawel, net als die compacte cross-over waarmee Toyota in 2009 zijn tijd wat vooruit was.

De Urban Cruiser van Oger is voorzien van een softtop en onderscheidt zich met bordeauxrode lak die ook over de bumpers wordt uitgegoten. Dat vormt een mooi contrast met de bronskleurige details en wielen. Het interieur is door Cools Bekledingen grondig onder handen genomen. Het gaat helemaal gehuld in ‘Bourbon Beige’ leer en suede, behalve de stukken die van pianolak zijn voorzien.

De grijze Jeep heet 'Grand Tourer', krijgt ook bronskleurige details mee en heeft een soortgelijk interieur. Hij staat echter op andere wielen, heeft een wat stoerdere kleur en een vast dak, al kan het alsnog deels open. Het blijft niet bij deze twee exemplaren, want de Jeeps 'by Oger' zijn bij Kien gewoon te bestellen. Een donkerrode Urban Cruiser kost €132.255, de Grand Tourer is met €129.889 iets voordeliger. In alle gevallen ga je met een plug-inhybride op pad, want de Oger-Jeeps zijn altijd gebaseerd op de 4XE-versie van de Wrangler.

Het opvallendste onderdeel van beide auto’s is trouwens zonder twijfel de Oger-hoes om het reservewiel, uitgevoerd in de kleur van het interieur. Dat doet het vast goed, daar in de PC.