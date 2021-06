Jeep Wrangler alleen nog als plug-in hybride

Jeep is noodgedwongen de Wrangler in Europa straks alleen nog als vijfdeurs Limited te verkopen. Sterker nog, de Wrangler zal in ons deel van de wereld alleen nog als plug-in hybride worden verkocht.

Jeep knipt de driedeurs Wrangler volgend jaar uit het Europese leveringsgamma. Dat meldt Autmotive News op basis van uitspraken gedaan door een zegsman van Jeep's moederconcern Stellantis. Om z'n gemiddelde CO2-uitstoot in Europa terug te dringen, verkoopt Jeep de Wrangler in Europa straks alleen nog maar als plug-in hybride Wrangler 4xe. Die plug-in hybride Wrangler 4xe is er alleen als langere vijfdeurs Wrangler Unlimted, daar er in de driedeurs Wrangler geen ruimte zou zijn voor de hybride aandrijflijn. Dat heeft als gevolg dat de driedeurs Wrangler verdwijnt en dat straks elke in Europa verkochte Wrangler een plug-in hybride is. De 272 pk sterke geblazen viercilinders komen dus te vervallen.

Uit cijfers van Jato Dynamics blijkt dat zo'n 30 procent van alle in Europa verkochte Wranglers een driedeurs is. De Wrangler 4xe heeft een plug-in hybride aandrijflijn die goed is voor een systeemvermogen van 380 pk en 637 Nm koppel. Onder de achterbank zit een 17 kWh accu waar de offroader zo'n 50 elektrische kilometers uit perst. De vijfdeurs Wrangler 4xe heeft in Nederland een vanafprijs van €80.690. In Nederland is de Wrangler sinds mei dit jaar alleen nog maar als plug-in hybride te krijgen. Voor de Nederlandse markt lijkt er dan ook niet veel te veranderen.

De Wrangler 4xe is overigens niet de enige plug-in hybride die Jeep in Nederland verkoopt. Het merk biedt hier ook de Renegade 4xe en Compass 4xe aan. Ook de nieuwe Grand Cherokee krijgt op termijn een stekker. Daarnaast lijkt Jeep de Wrangler op termijn zelfs een volledig elektrische aandrijflijn te geven. Met de Magneto Concept blikte Jeep dit jaar al vooruit op een dergelijke elektrische Wrangler.