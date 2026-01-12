De Jeep Wagoneer S werd in 2024 gepresenteerd en is Jeeps (eerste) inzending op het STLA Large-platform, waarop onder meer ook de Dodge Charger rust. De volledig elektrische Wagoneer S deelt behalve zijn naam niets met de reguliere Wagoneer en heeft 600 pk, een accu van 100,5 kWh, een 400 Volt-boordnet en een snellaadvermogen van 250 kW. Meer dan dat weten we nog niet, maar Jeep parkeert hem natuurlijk niet op de Brusselse Autosalon als hij hier niet op de markt gaat komen. De Nederlandse importeur bevestigt dat en mikt op het vierde kwartaal van 2026 voor de Jeep Wagoneer S. Grote gezinnen hoeven de adem trouwens niet in te houden: zo'n Wagoneer S is 'gewoon' een vijfzitter.

Kleiner en vooral Europeser nieuws is er op het gebied van de Avenger en de Compass. Die compactere modellen maken allebei kennis met nieuwe uitvoeringen. In het geval van de kleinste Avenger gaat het dan om een Black Edition, een recept dat we al jaren en op allerlei auto’s tegenkomen. Ook bij de Jeep Avenger betekent Black Edition simpelweg dat alles wat je ziet in het zwart wordt uitgevoerd, van de auto zelf tot de wielen en zelfs de logo’s. Prijzen hebben we nog niet, maar afgaande op de ‘eenvoudige’ achterlichten van het gefotografeerde exemplaar wordt de Black Edition niet de allerduurste Avenger. Hij komt beschikbaar met alle aandrijflijnen, dus zowel hybride (ook 4xe) als volledig elektrisch.

Voor de Compass is het grootste nieuws de aankondiging van de plug-hybride Jeep Compass e-Hybrid Plug-in. De auto is 225 pk sterk en moet 90 kilometer elektrisch kunnen afleggen. Die waardes lijken op wat we in Europa van andere Stellantis-producten kennen. Dat is natuurlijk geen toeval, want de Avenger deelt zijn STLA Medium-basis met onder meer de Peugeot 3008. Prijzen van de oplaadbare doch hybride Compass zijn er nog altijd niet, maar verwachten we binnenkort.

De Jeep Compass wordt ook als extra stoere 4xe getoond. Die auto heeft extra bodemvrijheid en vierwielaandrijving en is de stoerste versie van de nieuwe Compass, maar we wachten nog op nadere details over de aandrijflijn.

Compass en Amerika

Overigens is de Compass een leuke auto om in de gaten te houden voor wie net als ondergetekende gefascineerd is door de manier waarop Stellantis zijn producten voor Europa en Noord-Amerika strak gescheiden houdt. Enkele Amerikaanse producten maken weliswaar de oversteek naar Europa en zijn dus een uitzondering op deze regel (zoals die Wagoneer S), maar andersom is er niet één voor Europa bestemd Stellantis-product dat in Amerika leverbaar is.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de Jeep Avenger (niet leverbaar in VS) maar ook voor deze nieuwe Compass. Dat is extra interessant, omdat de oude Compass daar wel wordt geleverd en voor 2026 ook gewoon weer is bijgepunt. Voorlopig krijgen de Amerikanen dus niet deze nieuwe en ook als EV beschikbare Compass. Dat heeft deels te maken met importheffingen die het onaantrekkelijk maken om de in Europa gebouwde auto daar te leveren, maar we zijn toch ook benieuwd of de nieuwe auto er ooit gebouwd gaat worden. Formeel is dat wel de bedoeling, maar in de praktijk is het niet eerder voorgekomen dat een auto op deze technische (‘Peugeot’-)basis de oversteek waagt. Maar eens moet de eerste keer zijn…