Jeep toont eerste volledig elektrische SUV

Stellantis doet vandaag gedetailleerdere toekomstplannen uit de doeken en daarbij speelt elektrificatie uiteraard een grote rol. Ook voor Jeep, een merk dat tot op heden nog redelijk voorzichtige stappen heeft gezet op dat gebied. Volgend jaar komt er een belangrijke ommezwaai, want dan brengt het merk zijn eerste volledig elektrische model op de markt. Een nog naamloze SUV die zo op het oog rijp is voor de Europese markt.

De SUV oogt grofweg namelijk als een nakomeling van de Jeeps Compass en Renegade en past qua uiterlijk dus in ieder geval keurig in het huidige gamma. Dat mag ook wel, want we hebben het hier niet over verre toekomstmuziek. Zeer waarschijnlijk troont de Jeep op Stellantis' STLA Small-platform, een puur voor EV's bestemde basis die dienst gaat doen in de compacte klasse en compacte middenklasse. De elektrische Jeep hoort waarschijnlijk in die tweede categorie thuis. Het STLA Small-platform biedt ruimte aan accupakketten met een capaciteit tot 82 kWh. We mogen voor STLA Small voorzichtig rekenen op 100 tot 250 pk sterke aandrijflijnen en vierwielaandrijving is waarschijnlijk ook een optie.

Jeep houdt verder zijn kaken nog stijf op elkaar over de nieuwe elektrische SUV. Wel zegt het dat er in 2024 ook nog een elektrische offroader aan zit te komen. Dat moet haast wel de productieversie van de Wrangler Magneto Concept zijn. In datzelfde jaar komt er ook een 'Lifestyle Family SUV' aan, mogelijk een ruimere broer van de SUV die we nu te zien krijgen. Als er meer bekend is, lees je dat uiteraard hier.