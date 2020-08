Jeep teast Wagoneer

In de VS zijn SUV’s met drie zitrijen en zes of meer zitplaatsen niet aan te slepen, maar Jeep laat het op dat gebied opvallend genoeg afweten. Daar komt in september verandering in, want dan krijgen we de nieuwe (Grand) Wagoneer te zien!

Jeep neemt het woord ‘teaser’ heel letterlijk en stuurt de bijgevoegde foto’s zonder enige vorm van begeleidende tekst, of zelfs maar een hashtag, de wereld in. Toch is meteen duidelijk dat het hier om de Wagoneer gaat, want daarvoor hoef je alleen maar de letters ‘WAG’ van één van de foto’s te combineren met het ‘EER’ van de andere. Het is ook een passende naam voor een grote Jeep, die tien jaar na het verdwijnen van de Commander een groot, zevenpersoons gat in het gamma moet gaan opvullen.

Wat we te zien krijgen, ziet er chic uit. Er is veel chroom, men maakt gebruik van een dun, klassiek lettertype en het interieur lijkt vol te zitten met hoogwaardige stiksels en fraai, mat en natuurlijk ogend hout. De voornaamste exterieurplaat toont een stuk van de grille, die in goede Jeep-traditie zal zijn opgebouwd uit zeven verticale elementen.

Grand

De foto’s lijken een zeker retro-sfeertje te ademen. In hoeverre dat klopt met de realiteit zal nog moeten blijken, maar het past wel in het plaatje. De oorspronkelijke Jeep Wagoneer verscheen in 1963 en mag gerust worden omschreven als een van de allereerste SUV’s. De auto combineerde in ieder geval terreinkwaliteiten met een heleboel luxe en staat op ons netvlies gebrand als een stoere, met chroom en hout behangen auto. Dit SJ-model is verkocht onder de namen Wagoneer en Grand Wagoneer.

Vanaf 1983 was de ‘gewone’ Wagoneer een variant van de kleinere Cherokee (XJ), zodat de noodzaak voor de toevoeging ‘Grand’ ontstond. Overigens die in de jaren ’80 werd gedaan om ‘m te onderscheiden van de Jeep Wagoneer op basis van de kleinere Cherokee van de XJ-lichting. Overigens verving die auto een Cherokee die z’n koets deelde met de oude Wagoneer, om het verhaal nog wat ingewikkelder te maken.

De (Grand) Wagoneer kende een lange en bewogen carrière en werd poas in 1991 definitief vervangen door de Grand Cherokee, die toch echt een stukje kleiner was. De Grand Cherokee is er nog steeds, maar moet een derde zitrij ontberen. Of Jeep voor de nieuwe Wagoneer kiest voor Wagoneer, Grand Wagoneer of beiden, zal binnenkort blijken. Eén ding weten we namelijk zeker: de onthulling staat gepland voor 3 september.