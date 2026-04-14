Jeep Renegade vernieuwd en mag er nog jaren tegenaan, maar niet in Nederland

Jeep Renegade
Jeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep RenegadeJeep Renegade
Lars Krijgsman
In Nederland is het doek gevallen voor de Jeep Renegade. Ver buiten de Europese landsgrenzen mag de oude cross-over er nog jaren tegenaan, in vernieuwde vorm ook nog eens.

Het leveringsgamma van Jeep is in Nederland uitgedund. De Grand Cherokee is niet meer leverbaar en de Avenger heeft - geholpen door de komst van de nieuwe Compass -  de oude Renegade overbodig gemaakt. Hoewel de Renegade en Avenger nog enkele jaren naast elkaar zijn gevoerd, is het doek onlangs echt voor de Renegade gevallen. Althans, in Nederland. De inmiddels 12 jaar oude Jeep Renegade mag in Brazilië nog jaren mee. Met een bijgeschaafd uiterlijk én een compleet nieuw interieur. Toe maar!

Alsof je naar het interieur van de Jeep Compass kijkt, niet?

De Jeep Renegade krijgt een vernieuwde en meer dichte grille, hoekiger vormgegeven bumpers en gewijzigde led-dagrijverlichting. Interessanter is wat er zich achter het plaatwerk schuilhoudt. Daar vind je een volledig nieuw dashboard, met een middenbaan die met stof is bekleed. Er zijn gewijzigde en eveneens met stof beklede deurpanelen, er is een ander stuurwiel, een herzien instrumentarium en een nieuw en nu 10,1 inch groot infotainmentscherm. Er zijn heel wat visuele overeenkomsten met het binnenste van de piepjonge Compass. In Brazilië krijgt de Renegade een nieuwe mild-hybride aandrijflijn met een 176 pk sterke 1.3 die met zowel benzine als ethanol overweg kan.

In Nederland hoef je de vernieuwde Renegade niet meer te verwachten. In Nederland zijn tussen 2014 en 2025 een kleine 4.000 Jeeps Renegade geregistreerd. Daarmee is het - geteld vanaf 1983 - de op twee na populairste Jeep in ons land. Hij moet enkel de Compass (5.589) en de Avenger (5.793 stuks) voor zich dulden.

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Jeep Renegade 4xe 240 Plug-in Hybrid Electric S AUTOMAAT|CAMERA|APPLECARPLAY|STOEL & STUURVERWARMING|DODEHOEK DETECTIE

Jeep Renegade 4xe 240 Plug-in Hybrid Electric S AUTOMAAT|CAMERA|APPLECARPLAY|STOEL & STUURVERWARMING|DODEHOEK DETECTIE

  • 2022
  • 85.166 km
€ 19.900
Jeep Renegade 1.4 MultiAir Longitude | Automaat | 18" | Winter-pakket | Trekhaak | Interesse in een bezichtiging of proefrit, bel of app met 06-24282842 / 06-42130156

Jeep Renegade 1.4 MultiAir Longitude | Automaat | 18" | Winter-pakket | Trekhaak | Interesse in een bezichtiging of proefrit, bel of app met 06-24282842 / 06-42130156

  • 2017
  • 124.124 km
€ 13.949
Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited|Trekh|Keyless|Pano|Cruise|Navi|Uconnect|Cam|

Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited|Trekh|Keyless|Pano|Cruise|Navi|Uconnect|Cam|

  • 2017
  • 89.442 km
€ 16.650

