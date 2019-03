Jeep presenteert zijn eerste plug-in hybrides

Jeep presenteert in Genève zijn eerste PHEV's ooit. We kunnen alvast digitaal kennismaken met de stekkerversies van zowel de Renegade als de Compass.

Jeep is wellicht niet de eerste fabrikant die je in verband brengt met plug-ins. Toch neemt moederbedrijf Fiat Chrysler Automobiles het onderwerp 'elektrificatie' ontzettend serieus. Medio vorig jaar kondigde het concern al aan dat vanaf 2021 van elke Jeep een geëlektrificeerde versie zou komen. Daarvan zien we nu de eerste stappen. Jeep neemt namelijk plug-in hybride varianten van zowel de Renegade als de Compass mee naar Genève.

De plug-in versies van zowel de Renegade als de Compass hebben de in de basis 150 pk sterke 1,3-liter turbomotor in de neus, een motor die medio vorig jaar werd gepresenteerd. In de nieuwe PHEV-versies werkt deze benzinemotor samen met een elektromotor die de achteras aandrijft; eAWD noemt Jeep het systeem. Hoe krachtig de elektromotor is, houdt Jeep nog even onder de pet. Wel zegt het merk dat het systeemvermogen op 'tot 240 pk' ligt.

Met deze aandrijflijn moet zowel de Renegade PHEV als de Compass PHEV in zo'n 7 seconden naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. Daarmee zijn de stekkerversies direct de snelste en krachtigste versies die Jeep van de cross-overs levert. Niet alleen zijn ze rap, volgens Jeep zijn de nieuwe versies dankzij hun elektromotor en het hoge koppel dat deze direct leveren ook nog eens beter in het terrein. De topsnelheid in elektromodus ligt op 130 km/h.

Jeep meldt nog niet hoe groot het accupakket precies is, maar zegt wel dat beide versies zo'n 50 kilometer elektrisch moeten kunnen afleggen. Vanbinnen monteert Jeep in de Renegade PHEV en de Compass PHEV een aangepast instrumentarium én een vernieuwd infotainmentscherm.