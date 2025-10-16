De allergrootste SUV van Jeep krijgt een interessante facelift. Er zijn uiterlijke én innerlijke nieuwigheden, maar ook wat aandrijflijnen betreft is er groot nieuws. De Jeep Grand Wagoneer is er nu namelijk ook met volledig elektrische aandrijving, al krijg je daar wel een dikke 3.6 V6 bij.

In 2021 opende Jeep eindelijk de aanval op full-size Amerikaanse SUV's als de Ford Expedition en Chevrolet Suburban. Het bracht gelijktijdig de Wagoneer en de Grand Wagoneer op de Amerikaanse markt, waarbij de Grand Wagoneer niet zozeer een grotere, maar vooral een luxere variant van de Wagoneer was. Zowel de Wagoneer als Grand Wagoneer zijn er in een maatje groter met L-toevoeging. De Wagoneer en Grand Wagoneer smelten wat naamgeving betreft nu samen tot één model: Grand Wagoneer. Compleet met Jeep-badges ditmaal, die waren er eerder niet. Leuk en aardig, maar er is veel interessanter nieuws.

De Jeep Grand Wagoneer heeft een volledig nieuw front, compleet met platte koplampen, nieuwe led-verlichting en zelfs een gedeeltelijk verlichte grille zoals Jeep die op de kleinere en elektrische Wagoneer S introduceerde. Ook de verlichting aan de achterzijde is nieuw, evenals een groter en voortaan 12-inch metend infotainmentscherm. Het motorennieuws is het grootst. De Jeep Grand Wagoneer is er vooralsnog enkel met 426 pk sterke 3.0 Hurricane-V6, een zescilinder met twee turbo's die de SUV in minder dan 5 tellen aan een snelheid van 100 km/h helpt. Van de sterkere varianten van die motor - met 517 of 547 pk - maakt Jeep geen melding en ook de V8 lijkt (nog) niet terug te keren. Wél noemt het een fonkelnieuwe aandrijflijn die overeenkomt met die van de Ram 1500 REV.

Inderdaad: ook de Jeep Grand Wagoneer is er nu met volledig elektrische aandrijving. Die variant heeft een 3.6 Pentastar V6 waarvan de mechanisch krachten door een generator worden omgezet in energie voor de 92 kWh grote accu. Het systeemvermogen: 656 pk en 840 Nm. Niet verkeerd, toch? Wie daar erg warm van wordt, moeten we teleurstellen. Ook de vernieuwde Jeep Grand Wagoneer komt niet naar Nederland.